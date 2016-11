Canadienses prefieren a Hillary Clinton como presidenta de EU

Aseguran que debería comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones del 8 de noviembre próximo

TORONTO, CANADÁ (04/NOV/2016).- Los canadienses confían que las elecciones Presidenciales de Estados Unidos las gane la demócrata Hillary Clinton y que Donald Trump acepte los resultados, aunque ven con preocupación el racismo exacerbado del republicano, que ya ha "salpicado" a Canadá.



El periodista Peter McCluskey, ex editor del portal Toronto CBC, refirió que el candidato republicano Donald Trump, cuya campaña ha estado caracterizada por "comentarios incendiarios", debería comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones del 8 de noviembre próximo.



Consideró que los partidos políticos de Estados Unidos deberían encontrar mejores formas para seleccionar a sus candidatos a la Presidencia del país, ya que Trump es una prueba de que el actual proceso "está fracturado".



El magnate implementó una campaña que "desafía toda lógica" y sus discursos han apartado a millones de votantes. El empresario se ha mostrado como un hombre "inestable y muy amenazador".



McCluskey señaló que para el republicano la solución a la migración ilegal es construir un muro, siendo que el problema requiere soluciones económicas, de justicia y humanitarias en países como Guatemala, El Salvador y México.



"Las declaraciones belicosas de Trump no están haciendo nada para aligerar las tensiones raciales". La semana pasada se registró un incidente de violencia racial en Vancouver, Columbia Británica.



El periodista y analista político señaló que Trump está "pobremente" calificado para ser presidente y pobremente informado sobre temas importantes.



"No creo que la mayoría de los estadunidenses pueda imaginar a Trump como su líder o su representante en el escenario mundial", afirmó McCluskey, aunque recordó que "los votantes obtienen lo que desean".



Su perspectiva es que el próximo martes será un triunfo para Clinton, quien será apoyada por muchos indecisos.



La analista política, Eva Salinas, dijo en entrevista que "los canadienses por lo general tenemos un interés especial en la política de Estados Unidos, no solo por ser el país vecino y socio comercial, sino porque los políticos canadienses suelen tomar decisiones acordes con la relación bilateral".



La retórica de esta contienda electoral hace pensar qué tan diferente es Canadá: "nos debemos sentir agradecidos de no tener a un Trump aquí, aunque eso no significa que también enfrentemos retos raciales, pero de otra manera".



Salinas, editora del medio electrónico Open Canada, especializado en análisis de política internacional, señaló que sin importar si gana o no, se verá el impacto negativo de lo que Trump ha hecho y dicho durante su campaña electoral.



"Hemos visto en otros países comentarios respecto a inmigración y racismo, pero el republicano es un caso extremo", opinó.



Salinas estimó que si Clinton gana "veremos una relación con Canadá muy similar a la que tenemos ahora. La demócrata sería la mejor opción en términos de la relación bilateral".



El músico Richard Fouchaux, quien nació en Estados Unidos pero ha vivido en Canadá desde los 15 años, consideró que Trump representa el "ugly american" ("el americano feo").



Con la posibilidad de votar en las elecciones estadunidenses, el también defensor de los derechos humanos adelantó que podría votar por Clinton o por el candidato del Partido Verde en su circunscripción de New Jersey.



"Si Trump gana me sentiría peor que cuando Rob Ford ganó la alcaldía de Toronto, me sentiría muy avergonzado del pueblo estadunidense", dijo Fouchaux.



Peter McCluskey consideró que las campañas electorales en el vecino del sur son muy largas, "parece que no terminan" y aburren a los votantes, quienes pueden perder interés en la política.



En Canadá las campañas federales duran entre dos o tres meses.