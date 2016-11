Maduro rechaza 'ultimátum' de oposición sobre diálogo

El mandatario advierte que no se le puede dar un ultimátum a la mesa de diálogo para que produzca resultados antes del 11 de noviembre

CARACAS, VENEZUELA (03/NOV/2016).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió hoy que no aceptará que la oposición amenace con un "ultimátum" y con retirarse de la mesa de diálogo facilitada por El Vaticano, en caso de querer imponer sus exigencias.

Afirmó que la oposición está buscando excusas para retirarse del diálogo político: "Están buscando excusas y razones para no seguir en el diálogo. No, no, no, quédense ahí. Cada quien en lo que es, respetando la Constitución".

La oposición rechazó las advertencias que hizo Maduro al partido Voluntad Popular, del encarcelado dirigente Leopoldo López, que calificó como un grupo "terrorista" y llamó a los tribunales a "tomar cartas en el asunto".

La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) señaló que Maduro busca "patear" la mesa de diálogo con la "agresión" a Voluntad Popular.

Maduro dijo que el gobierno llevó a la mesa de diálogo una propuesta para que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, "acate y empiece a trabajar en una agenda positiva para el país".

Agregó que otro de los temas que llevará al de diálogo es que "cese la persecución en contra de la economía", al insistir en que la crisis del país se debe a una "guerra económica" de la oposición.

Maduro advirtió que no se le puede dar un ultimátum a la mesa de diálogo para que produzca resultados antes del 11 de noviembre, fecha de la siguiente reunión.

"Se están creando falsas expectativas y hay que tener responsabilidad. No deben mentir. Advirtieron que el 11 de noviembre se acaba la mesa de diálogo si no se aprueba lo que diga un vocero de la oposición", agregó.

La MUD insiste en sus exigencias de liberación de un grupo de políticos presos, el respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional y la reactivación del referéndum contra Maduro o el adelanto de las elecciones presidenciales.

Maduro afirmó que el diálogo es un proceso que arrancó "bien, pero que nadie trate de engañar a nadie con las expectativas reales de un proceso que apenas está empezando y que toda Venezuela debe acompañar para que se consolide como instancia permanente de diálogo con la derecha".