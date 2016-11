Partido Demócrata llama a votar a estadounidenses en México

Nunca se ha visto una pugna tan fuerte desde John F. Kennedy contra Richard Nixon

CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2016).- El presidente de la sociedad demócrata estadounidense en México, Ralston Darlinton, llamó a los casi dos millones de ciudadanos de Estados Unidos en México a votar en las elecciones presidenciales que se definen el próximo 8 de noviembre.

En conferencia de prensa, el político destacó que hoy más que nunca es importante que las personas que ya cuentan con su boleta electoral la envíen a su estado, mientras que aquellos que no la tienen pueden descargarla vía electrónica, y de inmediato entregarla por paquetería.

El líder demócrata destacó que desde la elección de John F. Kennedy contra Richard Nixon, no se había visto una pugna electoral tan fuerte, por lo que, dijo, los resultados serán los que marquen la pauta y el futuro de las barras y estrellas.

Para Darlinton, la mejor opción para gobernar a Estados Unidos es Hillary Clinton, toda vez que ha tenido experiencia en cargos importantes dentro de la política estadunidense.

"Ella representa un cambio dramático en la política de Estados Unidos, la primera mujer presidente sería un cambio enorme, los republicanos le temen a Hillary, no por ser mujer, sino porque es una mujer preparada y representa para ello la pérdida de poder", opinó.

Agregó que las difamaciones que se le han imputado a la candidata demócrata son infundadas, y que hoy en día Clinton es la mujer más investigada en Estados Unidos, sin que se le haya encontrado algún asunto de relevancia.

De acuerdo con Ralston Darlinton "el propósito de lo que se le imputa es meter ruido en las elecciones, sin embargo, la gente que apoya a Hillary sabe muy bien que todos los escándalos que han salido, cuando se investigan no hay nada, en más de 25 años no ha existido un juicio en contra de ella, no hay nada serio ni sólido".

Finalizó que los republicanos que han manifestado su apoyo a la candidata demócrata reconocen su calidad, y saben que es la mejor capacitada para el trabajo a diferencia de Donald Trump, quien se ha caracterizado por ser volátil.