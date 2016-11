Obama urge a electores a votar por adelantado a favor de Clinton

Dice a los votantes en Florida que Donald Trump es ''excepcionalmente incompetente''

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (03/NOV/2016).- A cinco días de las elecciones generales, el presidente estadunidense Barack Obama realizó un acto de campaña a favor de Hillary Clinton en Miami para urgir a los electores a salir a votar por adelantado en el "campo de batalla" de Florida.



La campaña demócrata espera que Obama pueda alentar a más votantes afroamericanos a ir a las urnas, pues les preocupa que Clinton no está atrayendo ese voto en las cantidades que Obama lo hizo hace cuatro años en este y otros estados como Carolina del Norte, otro "campo de batalla".



El mitin de Obama se realizó esta mañana en la Universidad Internacional de Florida (FIU) con público joven diverso, en la segunda visita del mandatario a Florida en una semana, luego de hacer campaña en Orlando el domingo pasado. El mandatario estaría más tarde en Jacksonville.



Esta mañana, Obama dijo a los votantes en Florida que el candidato republicano Donald Trump es "excepcionalmente incompetente" para ocupar la Presidencia de Estados Unidos y "temperamentalmente incapaz" para el cargo.



Señaló que alguien que no muestra respeto por sus trabajadores, que no muestra respeto por las mujeres y discrimina antes de ser presidente, hará exactamente los mismo "cuando sea presidente".



"La Oficina Oval de la Casa Blanca magnifica el carácter, no lo cambia", señaló el mandatario, quien al hablar de Trump escuchó los "boos" del público y les dijo en un juego de palabras "él no puede escuchar sus boos, pero puede escuchar sus votos".



Mientras que sobre Clinton, dijo que ella "ha dedicado su vida" a hacer mejor la vida de los demás, algo "que no siempre ha sido "apreciado totalmente" y que a él lo hizo "un mejor presidente" como secretaria de Estado.



En su viaje a Miami, donde pernoctó el miércoles, dijo que notó que los precios de gasolina se habían mantenido debajo de los dos dólares, mientras que los republicanos habían vaticinado cuando logró su primer mandato hace ocho años que subirían a seis dólares.



"A veces es útil revisar el video, ver lo que dijeron antes y resulta que lo que dijeron estaba mal, eso significa que lo que están diciendo ahora también está mal", dijo el mandatario.



Impulsó su mensaje diciendo que Trump y otros republicanos sólo han prometido derribar sus logros, y no tienen ninguna propuesta propia.



"Vamos, no puedes estar en contra de algo. ¡Tienes que proponer algo!", dijo el mandatario demócrata.