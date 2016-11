The Washington Post llama a votar por Clinton

El diario hace un recuento de las instancias en las que Trump ha mostrado su incapacidad e intolerancia para servir

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/NOV/2016).- El diario The Washington Post llamó a los estadunidenses a votar por Hillary Clinton, al advertir que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca representa una seria amenaza al país.



En su editorial principal de este jueves el diario recordó las instancias en las que Trump ha mostrado su incapacidad e intolerancia para servir como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y conducir los destinos del país.



En su editorial principal de este jueves, el diario insistió en que Clinton está mejor preparada para gobernar y consideró que sus errores y los cuestionamientos en torno a su honestidad palidecen al lado del peligro que presenta el abanderado republicano.



"Aún los votantes que no están de acuerdo, que creen que la señora Clinton no está calificada o es desagradable éticamente, no puede argumentar de manera realista que representa una amenaza para la República. El señor Trump es tal amenaza", indicó el rotativo capitalino.



El Post advirtió que "solamente olvidando o ignorando lo que (Trump) nos ha dicho, los estadunidenses podrían decidir de otra manera".



La postura expresada este jueves fue la respuesta del diario al súbito cambio de temperamento que Trump ha mostrando en la campaña en días recientes y la nueva imagen que busca proyectar en anuncios políticos, mostrándose como un agente de cambio.



Reconoció que la estrategia parece estar dando resultado para Trump, quien ha logrado colocarse a la par de Clinton en algunas encuestas nacionales a menos de una semana de las elecciones del próximo martes.



El diario enumeró algunas instancias en las que el republicano ha mostrado falta de temperamento o ha mentido, como cuando prometió presentar su declaración de impuestos si se postulaba como candidato presidencial, y a lo que ahora se rehúsa, o bien ha generado división, como cuando acusó a los mexicanos de violadores y narcotraficantes.



Asimismo recordó su promesa de autorizar el uso de la tortura en la guerra contra el terrorismo, su profesada admiración por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y sus abiertos exhortos a la violencia física contra opositores durante sus mítines de campaña.



El corolario de este rosario de falencias de carácter fue la revelación del audio en que Trump se ufana de tocar a las mujeres en los genitales y besarlas sin su consentimiento, y las denuncias de acoso sexual en su contra por más de una decena de mujeres.



El diario insistió que la estrategia de Trump "sólo tendrá éxito si los votantes sucumben a distracciones de último minuto e ignoran y perdonan el récord del señor Trump".