Clinton supera a Trump por tres puntos en encuestas

La candidata demócrata es líder en preferencias, según sondeo del NYT

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (03/NOV/2016).- La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, tiene una ventaja de tres puntos porcentuales sobre su rival, el republicano Donald Trump, en la carrera por la Casa Blanca, según un sondeo del diario The New York Times (NYT) y el canal de televisión CBS.



A menos de una semana de que se celebren los comicios, Clinton tiene 45 puntos de preferencia electoral frente a 42 por ciento de Trump; en tanto que el libertario Gary Johnson ostenta cinco puntos y la representante del Partido Verde, Jill Stein, cuenta con cuatro por ciento.



La encuesta refleja la caída en las preferencias electorales de Clinton, quien hace una semana mantenía una ventaja que en varios sondeos era de dos dígitos, antes que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) revelara que investiga una vez más sus correos electrónicos.



Las personas consultadas para el sondeo destacaron además que la mayor parte de los votantes ya han decidido su voto, y expresaron que las recientes revelaciones no marcaban una significativa diferencia para ellos.



The New York Times señaló que pese a que el entusiasmo entre los votantes favorables a Trump fue atemperado luego del audio en que el candidato explica la manera en que trata a las mujeres, y de que varias lo acusaron de tocarlas de manera impropia, éste se ha recuperado.



El 52 por ciento de los votantes que favorecen a Trump asegura estar muy entusiasmado, mientras que sólo 47 por ciento de los probables votantes de Clinton afirmó sentirse de esa manera.