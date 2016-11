La Justicia británica dicta que el Parlamento debe autorizar el 'Brexit'

El Gobierno apelará contra la decisión en una nueva audiencia que tendrá lugar en el Tribunal Supremo

LONDRES, INGLATERRA (03/NOV/2016).- El parlamento británico deberá votar sobre si el Reino Unido puede iniciar el proceso de salir de la Unión Europea (UE), según un veredicto del Tribunal Supremo de Inglaterra.



Esto significa que el gobierno no puede poner como argumento el artículo 50 del Tratado de Lisboa para entablar conversaciones formales con la UE por su propia cuenta, lo que podría demorar la salida de Londres del bloque europeo.



Tres altos magistrados dictaminaron que la primera ministra Theresa May no tenía derecho a utilizar su poder ejecutivo para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que comienza una cuenta regresiva de dos años para abandonar el bloque.



La primera ministra May es de la posición de que tras el referéndum para salir de la UE no es necesario el voto de la Cámara de los Comunes para iniciar el proceso, pero los activistas argumentan que esto es inconstitucional.



May señaló que activaría el artículo 50, sobre notificar formalmente a la UE la intención del Reino Unido del salir del bloque, a finales de marzo próximo.



Este movimiento sigue a la decisión del Reino Unido de abandonar el bloque tras el referéndum de junio pasado que ganó el Sí por un margen de 51.9 por ciento por 48.1 por ciento del No.



La mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes hicieron campaña para que Reino Unido permanezca en la UE en el referéndum de junio, y se especula que podrían presionar por una ruptura más suave con el bloque o incluso retrasarlo por completo.



El gobierno británico apelará contra la decisión en una nueva audiencia que tendrá lugar en el Tribunal Supremo.



La corte dio permiso al gobierno para que apele a la decisión y un abogado del ejecutivo aseguró que el Tribunal Superior reservó entre el 5 y el 8 de diciembre para tratar el asunto.