Detienen a ex asesor de la presidenta de Corea del Sur

El arresto está relacionado con el escándalo de corrupción que salpicó a Park Geun-hye

SEÚL, COREA DEL SUR (03/NOV/2016).- Un ex alto asesor de la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue arrestado hoy en relación a un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que involucra a una amiga cercana de la mandataria.



Ahn Jong-beom es la segunda persona detenida en relación con el caso que ha hundido la popularidad de la mandataria a mínimos históricos y ha provocado crecientes llamados para su renuncia.



A principios de esta semana, los fiscales detuvieron a Choi Soon-sil, y solicitaron una orden de detención contra ella.



Contra Ahn existe sospechas de que en colaboración con Choi trató de presionar a compañías locales para donar decenas de miles de millones de wones a dos fundaciones sin ánimo de lucro.



Las autoridades acusan a Ahn de haber presionado a otros testigos para que estos ofrezcan falsos testimonios. Si bien aún se encuentra bajo custodia, se teme que An pueda destruir pruebas en el marco de esta investigación.



La fiscalía tiene, desde su detención de emergencia, el miércoles por la noche, 48 horas para decidir si emite una orden formal de detención contra él.



Ahn es uno de los secretario de alto rango de la presidenta que dimitió el pasado domingo tras salir a la luz un escándalo que ha puesto a Park de nuevo en el foco mediático.



Por su parte, Park nombró a un nuevo jefe del gabinete en medio de la profunda crisis política que atraviesa su gobierno a sólo un año de las elecciones presidenciales.



Han Gwang-ok, presidente de la Comisión Presidencial para la Cohesión Nacional, sirvió como jefe de gabinete, bajo la administración del ex presidente Kim Dae-jung.



Park también nombró a Hur Jae-won, como su secretaria para asuntos políticos.



El miércoles, nombró a Kim Byong Joon, un profesor universitario y ex secretario presidencial durante la administración del ex presidente Roh Moo Hyun, como el nuevo primer ministro.



La oposición rechazó inmediatamente la propuesta y afirmó que boicoteará las audiencias parlamentarias para todas las nuevos nombramientos.



Este jueves, Kim buscó el apoyo de los partidos de la oposición que mantienen una mayoría parlamentaria.



En respuesta a las crecientes llamados para investigar a la presidenta Park, en relación con el escándalo, Kim dijo que está abierto a iniciar cualquier indagatoria en contra de la mandataria.



"Creo que una investigación es posible porque todas las personas, incluyendo la presidenta, son iguales ante la ley", acotó.