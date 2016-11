Con Trump no sabes qué esperar, es vivir en la incertidumbre: Mexicano en EU

Esta historia forma parte de la serie titulada 'Elecciones de EU a través de ojos mexicanos'. Lee una nueva entrega diaria del 31 de octubre al 5 de noviembre

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- Miguel Aja Perochena es tapatío. Vivió en Guadalajara hasta el 2002, año en el que la inseguridad lo obligó a él y a su familia a mudarse a Houston, Texas.



En territorio texano, Miguel hizo su vida. Estudió, creció, aprendió y 14 años después, está listo para formar su propio camino.



Ahora vive en San Antonio en donde está por iniciar con un negocio llamado "The art of Donut", un sitio de donas gourmet en donde, además, ofrecerá tazas de café importado de México. Sin embargo, más allá de los riesgos que conlleva cualquier nueva empresa, Miguel deberá hacerle frente a un nuevo problema: Donald Trump.



"El problema es que con Trump no sabes qué esperar. Es vivir con la incertidumbre de pensar que quite visas de trabajo o que, por decir algo, vayan a subir los impuestos a empresas que tengan dueños latinos y son cosas que te dan incertidumbre y miedo".



Entre las propuestas de Trump, Miguel tiene muy presente una que, como empresario, es su mayor preocupación:



"Ha dicho mil veces que quiere quitar el tratado de libre comercio (TLCAN). Eso haría que subieran los precios de los productos y en un negocio pequeño, como lo será al inicio mi negocio, los centavos cuentan. Sí nos llegaría a afectar mucho. Imagínate, vamos a tener café de México y Colombia, cualquier cambio en esos tratados nos pega y amenaza nuestra estabilidad".



Miguel y su familia han trabajado desde el primer momento en que llegaron al país vecino, es por eso que no entiende cómo es que el Republicano puede hablar de que los mexicanos son "delincuentes" o "traficantes":



"Es una persona muy desagradable. No entiendo sus críticas, es una persona que ha hecho negocios en México. En sus empresas muchísimos trabajadores son mexicanos. Los que limpian sus cuartos, los que construyen sus torres, son mexicanos y latinos ¿cómo teniendo a tantos empleados así puedes decir ese tipo de cosas?"



Además, asegura que el estigma por ser mexicano se ha visto reforzado por Trump y sus seguidores:



"Muchas veces, la persona que vota por él sí siente y piensa que somos así. Piensan que en México andas en burros y que todo mundo usa sombrero, cuando se dan cuenta que no es así, se sacan de onda. Cuando yo llegué (a Houston) no había muchos mexicanos, por suerte desde ese entonces mucha gente se ha venido para acá y se ha visto un cambio de perspectiva".



Aunque Miguel no puede votar, pues únicamente cuenta con una visa pero no con la ciudadanía, asegura que el medio electoral es muy tenso y que, por desgracia, Trump aún tiene posiblidades de convertirse en Presidente:



"Creo que sí tiene una posiblidad de ganar, por algo sigue ahí. La gente está votando o votará por quien les parece es el menos peor".



Sin embargo, espera que finalmente sea Clinton quien obtenga la victoria pues, como empresario, por lo que ha expresado la candidata republicana, le daría más tranquilidad para seguir abriéndose paso en un mundo tan complicado como el de los negocios.

Si ya es difícil ser emprendedor, serlo en tiempos de Trump, como mexicano, le parece hasta imposible.

