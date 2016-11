Esposa de autor de masacre de Orlando rompe el silencio

Noor Salman relata al NYT su relación abusiva con Omar Mateen; asegura que no sabía de los planes de su marido

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (02/OCT/2016).- La esposa de Omar Mateen, el hombre que llevó a cabo la masacre del club gay Pulse de Orlando, rompió el silencio y dijo a un medio local por primera vez que "no sabía" de los planes de su marido y que la tragedia la ha dejado devastada.



Noor Salman, de 30 años, dijo al diario The New York Times que se ha mudado tres veces desde la matanza para evitar la atención de los medios y que a veces se encuentra demasiado deprimida para levantarse de la cama.



"Sólo quiero que la gente sepa que soy un ser humano. Soy una madre", señaló Salman, quien conoció a Mateen en 2011 en un sitio de citas por internet, después se casó con él y tuvieron un hijo de tres años.



Relató su relación abusiva con Mateen, quien la golpeaba y la amenazaba con matarla.



La violencia que recordó era similar a la relatada por la ex esposa de Mateen, Sitora Yusufiy.



Sin embargo, Salman dijo que no sabía lo que su marido había planeado. "Yo no sabía de todo", dijo.



"No apruebo lo que ha hecho. Siento mucho lo que ha pasado. Ha herido a mucha gente. ¿Cómo puede alguien ser capaz de eso? ", cuestionó.



Salman vive en un limbo, pues los fiscales estadounidenses sopesan todavía la posibilidad de imponerle cargos, que pueden incluir mentirle al FBI.



Mateen, de 29 años, cometió la peor masacre de la historia en Estados Unidos, en la que asesinó a sangre fría a 48 personas el pasado 12 de junio en la discoteca gay Pulse.