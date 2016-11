Asesinan a dos agentes de policía en Iowa

Los efectivos fueron atacados a disparos cuando se encontraban dentro de sus vehículos, en hechos separados

ESTADOS UNIDOS (02/NOV/2016).- Dos agentes de policía fueron asesinados esta madrugada, en ataques "por sorpresa" cuando se encontraban en sus vehículos, en dos incidentes separados en Des Moines (Iowa), en el centro de EU, informaron hoy medios locales.

"Los dos agentes han muerto. Los disparos parecen haber sido ataques por sorpresa", indicó el Departamento de Policía de Des Moines en un comunicado.

Uno de los policías fue encontrado muerto alrededor de las 01:00 hora local (07:00 GMT) en Urbendale, un suburbio de Des Moines, mientras que el segundo cuerpo fue hallado media hora después, en un área cercana en la ciudad, capital del estado de Iowa, según el canal NBC.

"No parece que haya ninguna relación entre estos agentes y quien sea el cobarde que les disparó, lo hizo cuando ellos estaban en sus coches", dijo el sargento Paul Parizek, portavoz de la policía de Des Moines, en una conferencia de prensa, según The New York Times.

El portavoz añadió que investigan los ataques, sin que por el momento se conozcan detalles sobre la autoría y las causas de los mismos.

Los agentes, cuyas identidades no han sido facilitadas, "fueron abatidos mientras estaban sentados en su coche sin hacer nada malo", dijo Parizewk, al subrayar que "hay un peligro claro y presente para los policías en este momento" en EU.