Clinton hace campaña con Alicia Machado en Florida

La ex reina de belleza votará por primera vez en EU como ciudadana y señaló que lo haría por la demócrata

MIAMI, FLORIDA (01/NOV/2016).- La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, hizo campaña hoy en el "indeciso" estado de Florida, junto a la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado y revivió el tema del maltrato a las mujeres de su rival Donald Trump a siete días de las elecciones.

Clinton, cuya campaña continúa a su defensa luego de una inesperada decisión del FBI de volver a investigar el caso de sus correos electrónicos, criticó a Trump por su trato a las mujeres luego de que Machado la introdujo en un mitin de campaña en Dade City.

"Seguro que ha pasado mucho tiempo rebajando, degradando, insultando y agrediendo a las mujeres", dijo Clinton a una multitud.

Machado, quien nació en Venezuela y obtuvo la corona de Miss Universo en 1997, cuando Trump era el dueño del concurso, recordó cómo el magnate inmobiliario "se burló de mí y yo no sabía cómo responder".

Al describir el calvario cuando era una joven de 18 años, dijo que "Trump era abrumador. Tenía miedo de él. Me dijo que me veía fea (...) incluso me llamo. Señorita Piggy, señorita máquina de comer".

La ex reina de belleza rememoró lo doloroso que era para ella escuchar todas esas cosas. "Fue cruel", aseguró.

"Está muy claro que no respeta a las mujeres", expresó Machado. "Él sólo nos juzga por nuestra apariencia. Piensa que puede hacer lo que quiera y salirse con la suya", añadió.

"Ahora estoy aquí en nombre de mujeres y los latinos de todo el país. Esta es nuestra elección, latinos", apuntó Machado quién votará por primera vez en Estados Unidos como ciudadana y ha dicho que lo hará por Clinton.

Hillary Clinton criticó a Trump por organizar un truco publicitario para que Machado perdiera peso para poder mantener su corona y dijo que quien actúa así es "un bully".

Señaló que Trump ha dicho que a Machado le gusta comer. "Bueno a ¿quién no?" cuestionó la ex Secretaria de Estado.

"La llamó Miss Housekeeping (empleada del hogar) porque es una hermosa Latina" dijo Clinton al llamar a la multitud a "detenernos un minuto y reflexionar sobre Trump buscando fallas con Miss Universo".

El movimiento de la campaña de Clinton para traer de nuevo el caso de Trump sobre su trato a la ex Miss Universo que surgió tras el primer debate, se presenta en momentos en que Florida, estado clave para ganar la presidencia, se encuentra empatado, según recientes encuestas.

También en momentos que las votaciones por adelantado en este estado favorecen a Trump con un milión 430 mil 587 votos contra un millón 421 mil 773 votos, según datos de la cadena nacional CNN.