Explosión por gas en mina deja 13 muertos en China

Autoridades desconocen la situación de otros 20 trabajadores atrapados en el interior

BEIJING, CHINA (31/OCT/2016).- Trece personas murieron debido a una explosión por gas en una mina de carbón en el oeste de China, confirmaron las autoridades, que desconocen la situación de otros 20 trabajadores atrapados en el interior.

Los socorristas intentaban el martes localizar a sobrevivientes dentro de la mina de carbón de Jinshangou, en la región de Chongqing, donde ocurrió la explosión el lunes antes del mediodía.

La oficina de inspección de seguridad en las minas en el municipio de Chongqing informó de las muertes, según la agencia noticiosa estatal Xinhua.

Las autoridades locales no respondieron a las llamadas de The Associated Press para que hicieran declaraciones sobre lo sucedido en la mina.

Dos personas fueron rescatadas horas antes.