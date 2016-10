No tenía razón de solicitar la ciudadanía hasta que llegó Trump: Mexicano en EU

Esta historia forma parte de la serie titulada Elecciones de EU a través de ojos mexicanos. Lee una nueva entrega diaria del 31 de octubre al 5 de noviembre

GUADALAJARA, JALISCO (31/OCT/2016).- Jorge Name Saucedo ha vivido en Estados Unidos desde 1985, aunque por un breve periodo regresó a México. Jamás había sentido la necesidad de tener la ciudadanía, a pesar de cumplir con todos los requisitos para solicitarla. La residencia era más que suficiente para él hasta que Donald Trump se convirtiró en candidato presidencial.



“Yo no soy ciudadano americano pero estoy en trámites de hacerlo por el temor a que este imbécil salga como Presidente y no me renueven mi residencia. Tengo años viviendo aquí y no lo había hecho por desidia. Estoy esperando que en unas semanas más me hablen para la prueba médica. La verdad es que no tenía razón de hacerlo hasta que llegó este sujeto".



Jorge es ingeniero civil y trabaja como consultor para diferentes empresas constructoras en Estados Unidos. A sus 48 años, recuerda haber vivido varias elecciones, desde la de George Bush Padre, Bill Clinton, George Bush hijo y las de Obama pero, ninguna de ellas había sido como la de este 2016.



"Esta elección es nefasta. Está asqueada. la palabra clave es… sucia, estresante y frustrante porque ha dividido muchísimo al país y la gente no se da cuenta lo que Trump está haciendo o la forma en que Hillary Clinton, que no es ninguna perita en dulce, actúa", cuenta.

"Unos son de golpe de pecho y los otros del otro. Unos se quejan de los famosos emails y los otros dicen que Trump es un inepto que nos va a llevar a la quiebra y que tiene un caracter de perro y que nos va a llevar a la guerra. Pero lo que en verdad parece ser inaceptable es llamarle a la gente como les llama, ese es un parte aguas".



El discurso del candidato republicano se ha caracterizado por su tono discriminatorio y no solo para los mexicanos, sino a los chinos, negros, latinos en general pero, para Jorge, esto solo muestra un problema que nunca ha dejado de estar ahí:



"Creo que este país es discriminatorio desde siempre, aunque sí siento que ha incrementado el odio porque, para muchos, es una especie de líder y si él dice que 'los mexicanos son violadores' más de una persona cree que es cierto, que los mexicanos son malos, entonces sí se genera ese odio y discriminación. Además, está claro que no ha ayudado en nada el problema y las tensiones entre los policías y negros."



También nos relata que en verdad muchas personas votarán por el que consideran el "menos peor" y que todo se reduce a lo que suceda en el Colegio Electoral.



"El presidente se elige por el colegio de representantes y el número de representantes varía de estado a estado. Es decir esta no es una democracia como la de México, es de acuerdo a los votos de los estados y hay muchos que son más importantes que otros, unos tienen muchísimo poder y otros ni pintan"

Aún así y únicamente por eso, Jorge se arrepiente de no haber solicitado la ciudadanía antes pues, de ser así ya podría votar contra de Trump. "Me arrepiento de no tener mi ciudadanáa para poder votar y poner mi granito de arena y ayudar a que no quede Trump como presidente".

Por eso invita a todos los mexicanos y latinos que sí pueden votar a que lo hagan y que no pierdan la oportunidad de ser escuchados. Pues, de ganar Trump, esta podría ser la última vez en que puedan hacerlo.

EL INFORMADOR / PATRICIA GALLARDO