Clinton supera a Trump en votación temprana en estados clave

Según cálculos del NYT, la ventaja de la demócrata se debe a electores decididos antes de abrir casillas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (31/OCT/2016).- La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton mantiene una ligera ventaja sobre su rival, el republicano Donald Trump, en la votación temprana en estados "columpio", que son clave para decidir una elección, apuntó el diario The New York Times.



De acuerdo con una nota publicada en la edición de este lunes, el periódico destacó que esta ventaja podría mitigar las consecuencias negativas de la investigación iniciada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre los correos electrónicos de Clinton.



Según cálculos previos y entrevistas con docenas de votantes, el diario señaló que la ventaja de Clinton en varios estados clave parece tener su fundamento en el hecho de que electores habían decidido su voto meses antes de que abrieran las casillas.



Al menos 21 millones de electores ya han votado en Estados Unidos, y en entidades consideradas como "columpio", como Colorado, Florida y Nevada, donde un cuarto de electores ya han sufragado, precisó el Times.



Asimismo, pese a que tales votos no serán contados sino hasta el día de las elecciones, el 8 de noviembre, los demócratas registrados superan a los republicanos en zonas urbanas de los tres estados mencionados y en Carolina del Norte.



De acuerdo con el Times, ahora la pregunta es determinar si la investigación del FBI puede convertirse en un factor que altere de manera determinante los resultados de las elecciones, pese a los millones de votantes que ya sufragaron.