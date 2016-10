Kerry niega participación con el FBI en pesquisa sobre Clinton

El secretario de Estado declara que no se le notificó ni se le pidió nada respecto a la investigación reabierta por los correos de la demócrata

TIPPERARY, IRLANDA (30/OCT/2016).- El secretario de Estado estadounidense John Kerry negó este domingo haber cooperado con el FBI, después que la policía federal reabriera la investigación sobre los correos electrónicos de la candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton.

"No, no me notificaron de nada, no me pidieron nada, no tengo ninguna información sobre ningún pedido hecho ante mi departamento, y no tengo nada más para decir sobre el tema", declaró Kerry durante una visita en Irlanda.

En un nuevo episodio de un asunto que envenena la campaña de la candidata demócrata a sólo diez días de la elección, el director del FBI, James Comey, anunció el viernes que se habían descubierto nuevos mensajes de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y que serían examinados por los investigadores. La primera investigación fue cerrada en julio y en ese entonces Comey decidió no presentar cargos contra Clinton.

A lo largo de toda la campaña, Hillary Clinton estuvo defendiéndose de alegaciones según las cuales puso en riesgo información secreta del país al usar desde su casa un servidor privado para enviar correos electrónicos entre 2009 y 2013, en lugar de ceñirse al protocolo de seguridad del Departamento de Estado.

Kerry viajó a Irlanda para hablar del proceso de paz en Irlanda del Norte y para recibir además el premio internacional Tipperary de la paz 2015, en reconocimiento por sus esfuerzos en el mundo.

El secretario de Estado, que viajará a Londres este lunes, aseguró que los estadounidenses se "implican a diario para encontrar una solución al desastre humanitario en (la ciudad siria de) Alepo y a la guerra" en Siria.

Kerry también expresó su compromiso con las negociaciones sobre el acuerdo comercial de libre comercio (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE). "Continuamos con las negociaciones y no creo que finalicen (de continuar en su fase actual, por completo bloqueadas por sus opositores en la UE), sea quien sea elegido presidente de Estados Unidos", dijo.