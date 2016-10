Francia insta a RU brindar asilo a mil 500 menores de Calais

Hollande habló con la ministra británica, Theresa May para que acompañen a los menores a los centros y puedan ser acogidos en RU

DOUÉ LA FONTAINE, FRANCIA (29/OCT/2016).- El presidente francés, François Hollande, celebró este sábado la evacuación del campamento de Calais, donde vivían precariamente miles de migrantes, afirmando que su país "no tolerará" estos asentamientos e instó al Reino Unido a acoger a mil 500 menores no acompañados.

"Frente a este desafío de los refugiados, debemos estar a la altura. No podemos tolerar los campamentos y no vamos a tolerarlos", afirmó, asegurando que un lugar como Calais no "es digno de lo que puede ser el asilo en Francia".

"Quedan mil 500 menores no acompañados en Calais, que van a ser rápidamente llevados a otros centros", dijo Hollande, que indicó que habló con la primera ministra británica, Theresa May, para que los británicos acompañen a los menores a los centros y puedan posteriormente acogerlos en el Reino Unido.

Símbolo de la dificultad europea para manejar la crisis migratoria, la mayor villa miseria de Francia, llamada la "Jungla" de Calais, albergaba aún la semana pasada entre seis mil 400 y ocho mil 100 personas según las estimaciones, principalmente venidas de Sudán, Eritrea y Afganistán.

"Es muy importante que hayamos podido, en pocos días (...) evacuar de Calais a cinco mil personas y acogerlas en los lugares que estaban previstos: 450 centros de apoyo y de orientación, que podrán albergar hasta nueve mil plazas", dijo el jefe de Estado durante una visita a un Centro de Acogida y de Orientación (CAO) para los migrantes ubicado en el centro de Francia, que actualmente alberga a 38 refugiados.

"La población francesa comprendió perfectamente lo que estamos haciendo y por lo tanto no hubo ningún incidente en el desalojo ni en la llegada", celebró Hollande, que proyectó que cree que en un plazo muy corto la totalidad del campamento podrá ser evacuado.

Campamentos en París

Por su parte, el Reino Unido defendió la labor que ha realizado hasta ahora.

"Estamos profundamente comprometidos a trabajar con los franceses para proteger a los niños que siguen en Calais y esto incluye la transferencia de los niños admisibles en el Reino Unido, lo antes posible y en condiciones de seguridad", dijo en un comunicado un portavoz del gobierno británico.

"Ya procedimos a trasladar a un gran número de menores no acompañados al Reino Unido y, tal y como dijo la ministra del Interior, Amber Rudd, al parlamento esta semana, varios cientos de niños y de jóvenes van a ser llevados al Reino Unido en los próximos días y semanas que vienen", precisó el texto.

Con respecto a los migrantes que llegaron en los últimos días a París, el presidente francés dijo que "van a ser evacuados (...) porque esta no es una situación sostenible".

En los últimos días, las tiendas de campaña se multiplican en las calles de los barrios del norte de París. Las autoridades han contabilizado unas dos mil personas en estos campamentos improvisados.

Hollande aseguró que estos migrantes no provienen del campo de Calais.

"Quizás hubo algunos. Pero hay una nueva corriente migratoria proveniente de Libia en las últimas semanas y meses y éstos se encaminaron hacia París", dijo.