Hillary Clinton critica anuncio de pesquisa del FBI

A la demócrata le parece extraño que hagan el anuncio justo antes de la elección

WASHINGTON, ESTADOS (29/OCT/2016).- Hillary Clinton calificó de "muy preocupante" el anuncio del FBI sobre una nueva investigación de sus e-mails, algo que el republicano Donald Trump aprovecha para redoblar sus ataques contra su rival demócrata.

"Es bastante raro sacar a luz algo semejante, con tan poca información, justo antes de una elección" del 8 de noviembre en Estados Unidos, señaló Clinton en un acto de campaña en el estado clave de Florida este sábado.

"De hecho, no solo es extraño, sino que no tiene precedentes y es muy preocupante", agregó, e instó al director del FBI, James Comey "a explicar todo y muy rápidamente".

El FBI anunció el viernes la reapertura de la investigación sobre el uso que hizo Clinton, cuando era secretaria de Estado, de un servidor privado para enviar correos electrónicos entre 2009 y 2013, en lugar de ceñirse al protocolo de seguridad.

Comey afirmó que se había descubierto "la existencia de correos que parecen ser pertinentes" a la primera investigación que se archivó en julio, sin hallar méritos para presentar cargos.

Sin embargo, Comey dijo entonces que tanto Clinton como sus asesores habían sido "extremadamente descuidados" en el tratamiento de información reservada.

Trump, que acortó distancias en las últimas encuestas, afirmó que se trata del "mayor escándalo desde el Watergate y todo el mundo espera que por fin se haga justicia".

"Hillary es la única responsable de sus crecientes problemas judiciales" y "debió haber sido condenada hace mucho tiempo", agregó Trump durante un mitin en Cedar Rapids (Iowa, norte) la noche del viernes, donde volvió a denunciar al "establishment" y al "sistema amañado".

Y prometió que "cuando ganemos" los comicios, "iremos a Washington y haremos una limpieza"

Críticas al FB



El FBI anunció que hay miles de mensajes nuevos, cuyo contenido no fue revelado, en un ordenador portátil de la asesora de Clinton Huma Abedin y su ex marido Anthony Weiner, de quien se separó al verse envuelto en una investigación por enviar mensajes con contenido sexual a una menor.

La campaña demócrata denunció la maniobra del FBI a escasos 10 días para las elecciones y exigió a su director aclarar el contenido de los correos para acallar rumores.

"Al presentar información de manera selectiva, (Comey) abrió el camino a las distorsiones y exageraciones partidarias para causar el máximo daño político", afirmó el sábado John Podesta, el presidente del equipo de campaña de Clinton.

Según varios medios, Comey también fue criticado por el Departamento de Justicia, del cual depende el FBI, y que le habían advertido que no rompiera con la tradición de no comentar casos públicamente durante las campañas elecciones, para no interferir con ellas.

El director del FBI se justificó en un e-mail que fue divulgado por el diario The Washington Post:

"Por supuesto, no solemos informar al Congreso sobre casos que están en curso, pero en este caso siento la obligación de hacerlo ya que en los últimos meses dije en repetidas ocasiones que la investigación había concluido".

¿Cambiará este caso el curso de las elecciones?

"Sería mejor si hicieran público el contenido de los e-mails. Tengo confianza en Hillary", declaró el vicepresidente Joe Biden a la cadena CNN este sábado.

Trump viajaba este sábado a Colorado y Arizona, mientras que Clinton participará en un concierto que dará Jennifer López en Miami.

Aunque Clinton disfruta de una ventaja en la mayoría de sondeos, algunas encuestas marcaron un acercamiento entre ambos candidatos.

Según un sondeo de ABC/The Washington Post publicado este sábado, Clinton recibe 47% de las adhesiones contra 45% para Trump. El mismo estudio le adjudicó una ventaja de 12 puntos hace una semana.