Estado Islámico ordena disparar contra mujeres y niños en Mosul

Es usado como medida de disuasión para que otras personas no traten de escapar

LONDRES, INGLATERRA (29/OCT/2016).- Un excombatiente del grupo radical Estado Islámico confesó que los milicianos están disparando contra mujeres y niños que huyen de las zonas bajo su control en Mosul, como medida de disuasión para que otras personas no traten de escapar.



Abu Ahmed, que es ahora un prisionero de las autoridades kurdas, señaló que los milicianos han recibido las órdenes de disparar a matar contra cualquiera que quiera huir de los territorios en su poder en Iraq, que incluye a la asediada ciudad de Mosul.



"La gente trata de huir, debido a las condiciones en Mosul, hacia Bagdad o al Kurdistán, pero a muchos les tocará morir en explosiones de artefactos explosivos improvisados y si no, se arriesgarán a morir a tiros", señaló Ahmed al canal británico de noticias Sky News.



"La gente se preocupa mucho por sus sus hijos, lo más difícil para cualquiera es ver que su hijo está siendo lastimado, incluso si no es con una arma, pero el Estado Islámico va a utilizar armas de fuego contra los niños", comentó.



Cada día, territorios controlados por los yihadistas del Estado Islámico han pasado a manos de las fuerzas iraquíes desde que empezó la ofensiva para recuperar la norteña ciudad de Mosul, que era uno de los bastiones más fuertes de los yihadistas.



Las aldeas afuera de Mosul tienen las cicatrices de los intensos combates que se han reportado entre las milicias y las tropas del ejército iraquí, apoyados por las fuerzas kurdas, en las últimas semanas.



Hay más de un millón de civiles atrapados en el interior de Mosul y muchos de ellos están siendo utilizados como escudos humanos.



Algunas personas han sido liberadas o han escapado a los campos de refugiados, pero el espectro de una catástrofe humanitaria de gran envergadura se avecina cuando la ofensiva para retomar la ciudad esta cada vez más cerca de ser exitosa.



En el frente de guerra, milicias chiítas iraquíes indicaron este sábado que han puesto en marcha un ataque contra los militantes del Estado Islámico al oeste de Mosul, en el marco de la ofensiva para retomar la ciudad.



Los grupos Hashid Shaabi indicaron que su objetivo es expulsar a las milicias del EI de la ciudad de Tal Afar, cortando las rutas de suministro a los yihadistas a Mosul desde Siria.



Tal Afar tenía una mayoría chiíta antes de que el EI entrara en 2014. Mosul es una ciudad sunita y las milicias chiítas se han comprometido a no participar en la embestida a esa ciudad.



Desde que arrancara el asalto a Mosul hace 13 días, las fuerzas de seguridad iraquíes y los peshmerga (tropas del Kursdistán iraquí) han avanzado desde los frentes norte, este y sur.



El oeste, en cambio, había permanecido intacto como vía de escape de los yihadistas hacia sus feudos en territorio sirio.



Las fuerzas iraquíes avanza hacia el interior de Mosul por el sur, luego que los combatientes huyen utilizando a los civiles como escudos humanos, tras una ola de ataques aéreos encabezados por Estados Unidos y fuego de artillería contra posiciones del EI.