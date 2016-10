Avión de American Airlines se incendia en aeropuerto de Chicago

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS (28/OCT/2016).- Un avión de América Airlines se incendio la tarde de este viernes en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, luego de que estallara una de sus llantas cuando se aprestaba a despegar. La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el despegue fue abortado por el estallido de uno de los neumáticos, lo que se presume inicio el incendio que afecto la parte posterior de la cabina. Equipos de bomberos del aeropuerto extinguieron el incendio en pocos minutos, pero no antes de que una gruesa columna de humo negro se alzara sobre la pista Todos los pasajeros fueron evacuados con seguridad, precisaron voceros de la FAA. Sin embargo, la estación de televisión WLS-TV de Chicago, informó que varias ambulancias fueron llamadas al lugar y al menos nueve pasajeros habían resultado con lesiones menores. El avión, un Boeing 767, cubría el vuelo 383 y se apretaba a despegar con destino a Miami cuando se registro el incidente alrededor de las 14:30 horas (20:30 GMT). Las operaciones en el Aeropuerto Internacional O'Hare, uno de los mas transitados del mundo, fueron suspendidas después del incidente.

Video of incident Involving an American Airlines flight at Chicago O'Hare ⚠ pic.twitter.com/k51a0kJ9Jc