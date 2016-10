Arrestan a manifestantes contra oleoducto en Dakota del Norte

El operativo comenzó después de que se rehusaran a dejar el lugar de forma voluntaria

DAKOTA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS (27/OCT/2016).- Agentes de policía en uniforme antimotines dispararon munición no letal y aerosol pimienta el jueves en su intento por despejar a los manifestantes que acampaban en propiedad privada para bloquear la construcción del oleoducto Dakota Access.

La portavoz del Servicio de Emergencias de Dakota del Norte, Cecily Fong, indicó que los oficiales respondieron a las tácticas "agresivas" de los manifestantes, como arrojar rocas a los oficiales y amenazarlos.

Un manifestante se dolía de una pierna después de lo que un reportero de The Associated Press describió como un fuerte estallido. Un manifestante con una mochila médica atendió la pierna del hombre, a quien poco después se le vio de pie y caminando. Fong dijo no estar al tanto de ningún herido de gravedad, ni agentes ni manifestantes.

Más de 20 manifestantes fueron arrestados, de acuerdo con Fong. Varios fueron subidos a camionetas, entre ellos al menos uno esposado.

Los manifestantes llegaron durante el fin de semana para establecer un campamento en una propiedad privada en la que se está construyendo parte de un oleoducto de 1.200 millas (casi 2.000 kilómetros) para llevar petróleo del oeste de Dakota del Norte a Illinois, y de allí enviarlo a refinerías. La ruta del oleoducto bordea la reserva Standing Rock y la tribu sioux dice que podría poner en peligro el abastecimiento de agua y alterar sitios culturales. El estado de Dakota del Norte dice que no han hallado ningún lugar cultural delicado en el área.

Los agentes del orden y soldados en camionetas, vehículos militares y autobuses iniciaron la operación para despejar el campamento alrededor del mediodía y realizaron una formación tipo herradura una vez que llegaron al campamento, donde unos 200 manifestantes los esperaban, algunos desafiantes y otros rezando.

Los oficiales usaron un altavoz para advertir a los manifestantes que se retiraran. Dos helicópteros y una avioneta sobrevolaron el área para monitorear el desarrollo.

El operativo para sacar a los protestantes comenzó un día después de que se rehusaran a dejar el lugar de forma voluntaria.

El campamento se encuentra justo al norte de otro campamento permanente más grande en terrenos del gobierno federal y que ha sido el área principal de encuentro para cientos de manifestantes, entre ellos indígenas norteamericanos provenientes de todo el país, defensores del medio ambiente y algunas celebridades.

El jefe policial del condado Morton, Kyle Kirchmeier, dijo en un comunicado que las acciones de los manifestantes "obligaron a las autoridades a responder".

"Insisto, éste es un asunto de seguridad pública", subrayó. "No podemos permitir que los manifestantes bloqueen caminos del condado, bloqueen carreteras estatales ni ingresen a propiedad privada".

Fong dijo que una vez que el campamento haya sido despejado, las autoridades regresarán las tierras a la constructora Energy Transfer Partners, que será responsable de asegurar el lugar a partir de entonces.

Pero Robert Eder, un veterano de la guerra de Vietnam de 64 años y perteneciente a la Reserva Standing Rock, señaló que los manifestantes volverán.

"Si encarcelan a alguien, habrá el doble mañana, y por cada día que pase más vendrán", aseguró.