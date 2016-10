Clinton recibe apoyo de líder de movimiento antirracial

DeRay McKesson de ''Black Lives Matter'' anuncia que votará por la candidata demócrata, aunque no concuerde en todo con ella

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (26/OCT/2016).- La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, recibió el respaldo a su campaña presidencial de DeRay Mckesson, uno de los líderes más conocidos del movimiento por los derechos civiles y contra la violencia policial "Black Lives Matter" ("Las vidas de los negros importan").

El apoyo tiene un significado simbólico y podría granjear más apoyos para la ex secretaria de Estado entre la joven comunidad negra, unida en sus reclamaciones de justicia después de la publicación de numerosos videos en los que se muestra la muerte de ciudadanos negros desarmados por disparos de la Policía.

"Voy a votar a Hillary Clinton. No se equivoquen, no estoy de acuerdo con Clinton en todo. En realidad, hay pocas personas en el mundo con los que esté de acuerdo en todo", indicó Mckesson en un artículo de opinión publicado por The Washington Post, donde muestra por primera vez su apoyo a Clinton.

En un encuentro la semana pasada con Mckesson y otros activistas, Clinton enfatizó la importancia de luchar contra las injusticias raciales y dedicar mayores esfuerzos a las políticas que podrían beneficiar a la comunidad negra, muy impactada por la pobreza.

"Cuando quedé con ella la semana pasada, le pedí que abordara no solo la forma en la que el Gobierno federal debe tratar a los procesados por crímenes no violentos, sino también a muchos otros cuyas vidas se han visto afectadas por un sistema masivo de encarcelamiento", dijo Mckesson en su artículo de opinión.

Mckesson alcanzó popularidad durante las protestas que siguieron a la muerte en agosto de 2014 del joven negro Michael Brown en Ferguson a manos de un agente blanco, que posteriormente fue exonerado de todos los cargos.

Desde la muerte de Michael Brown, Estados Unidos, ha vivido numerosos episodios de tensión racial que alcanzaron un nuevo tono con dos casos de violencia acaecidos en julio pasado en Dallas y Baton Rouge, donde dos ex soldados negros acabaron con la vida de ocho agentes de policía.