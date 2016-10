Un falso Trump rodeado de chicas en bikini siembra caos en Manhattan

Fue organizado por la artista Alison Jackson para promocionar su nueva exposición 'Private'

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (25/OCT/2016).- Un falso Donald Trump apareció el martes con dos jovencitas en bikini delante de la Trump Tower de Nueva York, sembrando el caos en un happening organizado para lanzar la exposición de una artista británica.

Alison Jackson se hizo famosa utilizando en sus fotos imágenes de celebridades, encarnadas por sosías, a las que presenta en escenas imaginarias e insólitas.

Marilyn Monroe que se desviste delante de John F. Kennedy, la reina Isabel lavando los platos y Barack Obama fumándose un cigarro figuran entre sus obras más emblemáticas.

Para publicitar su nueva exposición, "Private" (Privado), que se inaugura este martes en la galería HG Contemporary de Nueva York, el falso Donald Trump que utilizó para algunas de sus fotos fue solicitado.

El sosías salió del Trump International Hotel and Tower, situado en la esquina suroeste de Central Park, y se dirigió a la Trump Tower, sobre la Quinta Avenida, sentado en un descapotable con chofer, en compañía de dos provocativas jóvenes apenas cubiertas por un bikini estampado con la bandera estadounidense.

Para asombro de neoyorquinos y turistas, el falso Trump multiplicaba las poses sugestivas, con la complicidad de las chicas.

Tras haber sido detenido brevemente por la policía, llegó delante de la Trump Tower, sede de la campaña y residencia del multimillonario candidato republicano a la presidencia. Allí surgió la confusión.

Siguiendo un guión preparado con anticipación por los organizadores, una decena de jovencitas en bikini y tacos altos se abalanzó sobre él, llevando pancartas con leyendas como "I am not a slut" (No soy una puta) o "Grab America by the pussy" (Agarra a América por el coño).

"Respect us!" (Respétanos) o "Don't touch our bodies!" (No toque nuestro cuerpo), entonaron delante del sosías de Trump, en alusión a las denuncias de agresión sexual o conducta impropia presentadas por más de 10 mujeres contra el candidato.

Al cabo de pocos minutos, el falso Trump descendió a la Quinta Avenida en medio de una selva de teléfonos inteligentes, cámaras fotográficas y de video, antes de subirse a un taxi.

Los organizadores dijeron que se dirigían a Times Square para continuar el happening, antes de trasladarse a la galería donde son expuestas las fotos de Alison Jackson.