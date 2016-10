Maduro convoca Consejo de Defensa ante 'golpe parlamentario'

El mandatario convocó también a todos los poderes públicos para evaluar el juicio político en su contra

CARACAS, VENEZUELA (25/OCT/2016).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a las máximas autoridades de defensa y de los poderes públicos para evaluar "el golpe parlamentario" de la oposición, que aprobó un juicio político en su contra, a la vez que se dijo abierto al diálogo con sus adversarios.

"En uso de mis atribuciones, he convocado mañana (miércoles) a las 11 de la mañana (15:00 GMT) al Consejo de Defensa de la Nación, a todos los poderes públicos para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional", declaró Maduro este martes, en un acto con sus partidarios a su regreso a Venezuela tras una gira internacional de cinco días.

"Y también he convocado sin falta, no me puede faltar, al diputado Henry Ramos Allup (presidente del parlamento). Aquí lo voy a esperar y le voy a decir: vamos a hablar, vamos a dialogar, basta ya de tanta mentira, tanto engaño, tanta aventura", enfatizó el mandatario mientras sus partidarios le pedían a coro disolver la Asamblea Nacional.

"Le voy a dar la última oportunidad a Ramos Allup para que entre por el aro constitucional (se someta a la Constitución)", dijo Maduro.

La Asamblea Nacional aprobó este martes iniciar un procedimiento contra Maduro y ordenó a una comisión preparar un estudio "sobre la responsabilidad" penal y política y "abandono del cargo", una figura prevista en la Constitución para cuando el presidente deja de ejercer sus atribuciones.

Calificándolo de "juicio político" aunque no está estipulado en la Carta Magna, los diputados también acordaron citar a Maduro a la sesión del próximo martes para que "se someta al escrutinio del pueblo" y responda a las acusaciones.

Estas decisiones del parlamento ocurren un día después de que los principales dirigentes de la oposición desmintieran el inicio de un diálogo entre el gobierno y la oposición con facilitación del Vaticano, el próximo domingo en Isla Margarita (norte).

Al referirse a ese impasse, Maduro exclamó: "¿Cuál es la alternativa al diálogo, la guerra? ¿Cuál es la alternativa a la convivencia? ¿El odio y la intolerancia? Para nosotros el diálogo no tiene alternativa".

Aunque delegados del gobierno y de la oposición han tenido algunos acercamientos para el eventual inicio del diálogo, hasta ahora no ha habido resultados concretos.

La crispación política en Venezuela se encuentra en su momento más álgido, luego de que la semana pasada se suspendió el proceso de referendo revocatorio del mandato de Maduro, que impulsaba la oposición.