Reportan fuga en reactor nuclear en Noruega

Señalan que se trató de una pequeña salida de yodo radiactivo en la localidad de Halden

OSLO, NORUEGA (25/OCT/2016).- Una pequeña fuga de yodo radiactivo se registró en un reactor de investigación nuclear en la localidad de Halden, en el sur de Noruega, sin que hasta el momento se reporten daños al ambiente, informaron este martes autoridades del país nórdico.



"La fuga radiactiva fue causada por un fallo técnico durante el tratamiento del combustible en una de las salas del reactor. Las emisiones (radiactivas) son leves", precisó la Autoridad para la Protección Radiactiva de Noruega (NRPA).



La fuga ocurrió el lunes en el reactor de la localidad de Halden, ubicada a unos 120 kilómetros de Oslo, sin embargo el escape ya ha sido contenido y el reactor apagado, según el director de investigación del Instituto para la Tecnología Energética, Atle Valseth.



Tras sonar la señal de alarma, los trabajadores fueron evacuados, pero parte del personal ha regresado después para evaluar la causa y extensión del accidente, señaló la NRPA en un comunicado difundido por el diario The Local Norway.



"Investigaremos cómo se pudo producir y por qué fuimos alertados hasta el día siguiente", agregó.



El reactor está cerca de la frontera con Suecia, cuya Autoridad de Seguridad frente a la Radiación indicó que no ha detectado radiación y que no espera que ocurra debido a los bajos niveles de radiación.



El reactor fue construido a finales de la década de 1950 en una cueva en Halden, a unos 120 kilómetros al sur de Oslo. Noruega no tiene centrales nucleares eléctricas pero opera dos pequeños reactores de investigación que estudian cuestiones de seguridad nuclear.