Proponen a medios sumarse a proyecto contra ciberataques

La SIP y Google anuncian convenio para prevenir los ataques a la pensa en línea

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (25/OCT/2016).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) animó hoy a los medios de comunicación del hemisferio a sumarse a un proyecto de colaboración con Google diseñado para combatir los ataques a la prensa en línea.

La SIP y el gigante tecnológico Google anunciaron recientemente un convenio de colaboración para la creación del denominado Proyecto Escudo ("Project Shield"), con el objetivo de "prevenir ataques de denegación de distribución de servicio (DDos)".

La iniciativa se produce después de que la semana pasada una ola masiva de ciberataques hizo colapsar durante varias horas numerosos portales de medios y empresas estadounidenses.

El Gobierno estadounidense investiga como una "actividad maliciosa" las interrupciones de servicio que sufrieron varias empresas de internet y que podrían estar vinculadas a ataques DDoS, en los que piratas informáticos intentan saturar las respuestas de servidores con una oleada de demandas de acceso falsas.

El ataque cibernético del pasado 21 de octubre dejó sin servicio de conexión durante unas 11 horas a los sitios web de los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, las revistas Time y Fortune y los canales CNN, Fox News y CNBC, así como el diario británico The Guardian, destacó la SIP.

También se vieron afectadas cuentas de correos electrónicos y quedó inhabilitado el acceso a Twitter, Netflix, Spotify, entre otras empresas estadounidenses.

El presidente de la SIP, Matt Sanders, advirtió que estos ataques "demuestran la relevancia del Proyecto Escudo introducido a los medios de América Latina el pasado 13 de octubre en la Ciudad de México en el marco de la Asamblea General de la SIP como parte de una alianza para proteger a los medios de la región".

Sanders precisó que el Proyecto Escudo es un servicio gratuito que tiene como fin proteger a los sitios de noticias y la libertad de expresión de ataques DDoS en el mundo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, alertó sobre el incremento de ciberataques en toda Latinoamérica.

Sanders y Rock propusieron a los medios aprovechar esta "herramienta eficiente para bloquear la censura digital y así proteger el derecho de los ciudadanos a acceder a información y a expresarse libremente".

El Proyecto Escudo, una iniciativa de Jigsaw, Google y la SIP, es un recurso opcional y gratuito al que se puede acceder para registrarse en unos pocos minutos.