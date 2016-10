La Iglesia propone el diálogo; Capriles dice que éste no existe

El chavismo pide que se aborden los temas económico y social, sin dar espacio al referendo

CARACAS, VENEZUELA (25/OCT/2016).- El Papa Francisco solicitó ayer al presidente Nicolás Maduro, establecer “un diálogo sincero y constructivo” en Venezuela para aliviar el sufrimiento de la población, especialmente de los pobres. El mandatario aceptó y llamó a la oposición a abandonar el “camino del golpismo” y priorizar las soluciones a la crisis económica.

“Espero que se ponga el tema económico de la recuperación de Venezuela como punto central. Espero que se imponga el respeto a la Constitución y se abandone el camino del golpismo”, declaró desde Roma tras una audiencia privada con Sumo Pontífice.

El anuncio de esta nueva jornada de diálogo también fue dada a conocer en la capital venezolana por monseñor Emil Paul Tscherrig, enviado del Vaticano, quien aseguró que el chavismo y la oposición, se reunirán el próximo domingo en la Isla Margarita.

“Hoy nos hemos encontrado como hermanos, hemos hablado de varias cuestiones y hemos llegado a un acuerdo”, dijo Tscherrig, nuncio del Vaticano en Argentina. “Hoy se ha iniciado el diálogo nacional”, aunque el sacerdote se contactó con ambas partes de manera separada.

Si bien la Mesa de Unidad Democrática (MUD) había pedido la intervención de Papa en el diálogo con el chavismo ante la presencia de los ex presidentes de España, Panamá y República Dominicana —favorables al Gobierno de Maduro—, parece que las expectativas del encuentro no son del todo positivas, toda vez que la propuesta no contempla abordar el bloqueo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha hecho a la recabación de firmas para el referendo revocatorio de mandato, un asunto prioritario para la oposición en materia de derechos constitucionales.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, destacó que el diálogo llega “en momentos muy duros para el país” por la “operación de secuestro judicial” del revocatorio.

Llaman a protestar contra el “golpe”

El ex candidato presidencial Henrique Capriles negó ayer que la oposición haya iniciado un diálogo con el Gobierno de Maduro, tras el anuncio del emisario del Papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, sobre un acuerdo para ello.

“¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo. Ellos pretenden usar la buena fe del Papa Francisco, la buena fe del nuncio argentino, para decir: ‘Acá no ha pasado nada’”, dijo en una transmisión por Periscope, y agregó que Maduro es capaz de mentir frente al Papa y burlarse de él.

Capriles dijo que la MUD acudirá al llamado de la Iglesia porque la respeta, pero no dejarán de lado las actividades programadas para protestar el bloqueo al revocatorio; ahora “más que nunca” los venezolanos deben manifestar contra el “golpe de Estado”, de manera que mañana “La toma de Venezuela” ocurrirá según lo previsto y luego habrá otras acciones.