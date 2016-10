Israel asegura que próxima guerra con Hamas 'será la última'

Aclaran que no tienen ningún deseo de regresar a Gaza o conquistarla, aunque si son forzados a ellos será la última

JERUSALÉN, ISRAEL (24/OCT/2016).- El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, negó que Israel tenga intenciones de declarar la guerra al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), pero advirtió que si ésta se da "será la última", en entrevista al diario Al-Quds, publicada este lunes.



En la entrevista con el diario palestino más popular de Cisjordania y Jerusalén oriental, Lieberman aseguró que Israel no tiene ningún deseo de regresar a Gaza o conquistarla, aunque si Hamas forza una nueva guerra "será la última".



El ministro de Defensa israelí destacó que la alternativa para los ciudadanos en la frontera entre Gaza e Israel es la unidad y llevar la zona a ser una fuente de desarrollo y prosperidad, que puede crear miles de nuevos puestos de trabajo.



"Hay elementos muy radicales en la franja de Gaza con la destrucción de Israel en la cima de sus prioridades, pero quiero ser claro: Si toman la decisión de dejar de cavar túneles, parar el contrabando de armas y cohetes, seremos los primeros inversionistas en la Franja", subrayó



Seremos, agregó el ministro, los primeros en invertir en un puerto comercial marítimo, un aeropuerto y una zona industrial. "Gaza un día podría ser el nuevo Hong Kong o Singapur", subrayó.



Respecto al tema del futuro Estado palestino, Lieberman recordó que Israel "reconoce la solución de dos Estados y lo apoyo, pero creo que el problema radica en el liderazgo palestino y no en Israel. "Creo que el principio de derecho no es tierra de paz", indicó.



El titular de la Defensa israelí dijo que no entendía por qué los palestinos no reconocen a Israel como estado judío. "Me refiero a (líder de Hamás) Sheikh Raed Salah y otros...", aclaró Lieberman.



En cuanto al presidente palestino Mahmoud Abbas, el ministro israelí dijo que el problema no son las diferencias que tiene con Jerusalén o el extremismo, sino que el problema es que Abbas se niega a firmar un acuerdo final sobre el conflicto entre israelíes y palestinos.



"Un acuerdo de este tipo requiere de otra persona que sea capaz de tomar una decisión difícil sobre el mundo árabe, los palestinos e incluso Jerusalén", agregó.



Imagino que el acuerdo final será como un terremoto porque se abrirá una nueva página en nuestras relaciones con el Medio Oriente y el mundo árabe. "Abbas no tiene la capacidad de comercializar sus bienes a la gente", subrayó.



Cuando se le preguntó quién podría sustituir al presidente palestino, Lieberman evitó responder a la pregunta directamente y aseguró, sin dar nombres, que hay quienes son capaces de sustituirlo.



La entrevista del ministro de Defensa israelí fue difundida en momentos en que la aviación bombardeó este lunes posiciones de Hamás en el norte de la Franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de un misil contra el sur israelí desde el enclave palestino.