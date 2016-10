Capriles niega inicio de diálogo con gobierno venezolano

El líder opositor acusa que Maduro pretende usar la buena de del Papa Francisco

CARACAS, VENEZUELA (24/OCT/2016).- El ex candidato presidencial venezolano Henrique Capriles negó este lunes que la oposición haya iniciado un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, tras el anuncio más temprano del emisario del papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, sobre un acuerdo para ello.

"¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo (...) Ellos pretenden usar la buena fe del Papa Francisco, la buena fe del nuncio argentino, para decir: acá no ha pasado nada", dijo Capriles, líder del partido Primero Justicia, uno de los principales de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Simultáneamente, el diputado Luis Florido, del partido Voluntad Popular -fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López, también negó el arranque de un diálogo.

"No ha iniciado ningún diálogo, es incierto que están ya dadas las condiciones para eso", manifestó Florido, presidente de la comisión de política exterior del Parlamento, dominado por la MUD.

En una sorpresiva rueda de prensa, Tscherrig anunció, tras un primer encuentro entre delegados del gobierno y de la MUD -representada por su secretario ejecutivo Jesús Torrealba- el comienzo de un "diálogo nacional" para superar la crisis agravada tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra Maduro.

"Hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición, con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla de Margarita el día 30 de octubre", aseguró el emisario.

No obstante, Capriles aseguró no tener conocimiento sobre ese consenso. "Una reunión en Margarita jamás estuvo planteada. Yo me entero por televisión", expresó.

Tanto Capriles como Florido, quienes expresaron su confianza en las gestiones del Vaticano, reiteraron los llamados a la protesta nacional del próximo miércoles contra la paralización del referendo.

"No podemos ir a un proceso de diálogo que signifique para el gobierno que acá no cambia nada. Tengan la absoluta seguridad de que la oposición no se va a prestar para eso", aseveró el gobernador del estado Miranda.

"Es el pueblo el que tiene que hablar. No se resuelve la crisis sentando al gobierno y a la oposición y sacándonos una foto. El gobierno está jugando, producto de esta situación, a que se destruya la Unidad", agregó.

En un comunicado, Voluntad Popular subrayó que "hoy no están dadas las condiciones dada la persistencia del régimen en impulsar la confrontación sociopolítica, la persecución y el amedrentamiento contra todo aquel quien piensa distinto".

Desde el Vaticano, Maduro saludó la "instalación de la mesa de diálogo" y pidió a la oposición alejarse del "camino del golpismo".