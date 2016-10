Ex congresistas de EU prevén triunfo de Clinton

Brian Baird y Dan Miller coinciden en que la demócrata vencerá en comicios electorales

MADRID, ESPAÑA (24/OCT/2016).- Los ex miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Brian Baird y Dan Miller, coincidieron este lunes en que la candidata demócrata, Hillary Clinton, ganará las próximas elecciones presidenciales en su país.



Al participar en el debate "Estados Unidos 2016: claves de un insólito proceso electoral" organizado por el Real Instituto Elcano, sostuvieron que Clinton gobernará "en un escenario complejo" por ser "casi seguro que tendrá al Congreso con mayoría republicana".



En el evento en que participaron la investigadora del instituto español Carlota García Encina, y de la Universidad Johns Hopkins, Paul Isbell, aseguraron que "a estas alturas todos los sondeos ya dan ganadora a Clinton y difícilmente resultaría que Donald Trump fuera el ganador".



Miller, ex congresista por Florida por el Partido Republicano, comentó que Trump ganó 14 millones de votos en las elecciones primarias, pero "ahora muchos tienen remordimientos" y "él como candidato parece que no hace nada para ampliar esa base".



Recalcó que Clinton logró una buena recaudación de dinero que le permite tener más promotores de voto en algunos estados y que tiene consigo a los estados indecisos y a algunos que son clave para ganar la elección.



"Trump, si quiere ganar, tendría que hacerlo en varios estados considerados indecisos y eso es poco probable", apuntó.



Enfatizó que algunos sondeos muestran que una gran parte de los votantes de Trump lo hacen por considerarse "anti Clinton" y no porque se sientan unidos a su proyecto.



Baird, ex congresista de Washington por el Partido Demócrata, consideró que "Clinton ganará, los estados ya están en eso, ya pasaron tres debates y casi toda la campaña, es difícil que la gente cambie de idea".



Destacó que una característica de Trump, a diferencia de Clinton, "es que no propone soluciones, solo ira" con "poca experiencia y patología".



Refirió que "la cuestión será cómo quede el Congreso", así como saber "quién presidirá la Cámara" porque lo ideal es que sea alguien lo menos partidista que permita que se impulsen más acuerdos y que ambos partidos trabajen juntos.



"Va a ser un Congreso disfuncional y difícil en legislación. Pero tal como se hizo en los años noventa, se puede trabajar conjuntamente a pesar de la polarización", manifestó Miller.