Líderes del 'no' piden un testigo en nuevo acuerdo con las FARC

Manifiestan a Juan Manuel Santos la importancia de que los colombianos vean transparencia en la mesa de negociación

BOGOTÁ, COLOMBIA (23/OCT/2016).- Representantes de la campaña del "no" que se impuso en el plebiscito del pasado 2 de octubre sobre el acuerdo de paz con las FARC enviaron una carta al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en la que piden un testigo sin voz ni voto en la renegociación del nuevo acuerdo en Cuba.

El ex presidente Andrés Pastrana, la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, y el ex procurador Alejandro Ordóñez, manifestaron al presidente la importancia de que los colombianos vean transparencia en la mesa de negociación "para superar la desconfianza" con la nueva fase del diálogo.

"Cientos de versiones sobre supuestas formas de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas están minando el camino hacia la paz que merece Colombia y generado un mar de desconfianzas", dicen los firmantes.

Añaden que, para mantener la confianza, "respetuosamente le sugerimos crear un mecanismo que sin interferir en las negociaciones pueda servir de acompañamiento y consulta a los negociadores del Gobierno y garantía a la sociedad".

"Adicionalmente podría existir también un testigo en la mesa de negociación" con las FARC, señalan, pues consideran que "la transparencia es fundamental para superar la desconfianza".

Después de la derrota en el plebiscito, Santos convocó a un gran diálogo nacional para lo cual se ha reunido con diferentes sectores de la sociedad, incluidos representantes del "no", como Pastrana, Ramírez y Ordóñez, y el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático y de la oposición.

"Somos conscientes que tenemos una contraparte (FARC) a la que no se pretende imponer un acuerdo sino persuadir que un nuevo y óptimo acuerdo respaldado por los colombianos si es posible y tendrá como resultado un gana-gana indiscutible para las partes", afirman Pastrana, Ramírez y Ordóñez.

Añaden que es necesario "desbloquear la paz" y para ello hay que declarar "un cese bilateral y definitivo de desconfianzas"

En la misiva le dicen también al mandatario que, como jefe de Estado que es, dejan en sus manos "la mayor posibilidad que ha existido en Colombia de llegar a un gran consenso por la paz".

"¡Esta oportunidad no se puede perder! Aún estamos a tiempo de convertir esta absurda división que sufre Colombia en la unidad que se necesita para una paz estable y duradera", señalan.