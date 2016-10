Donaciones a campaña de Clinton, de millonarios y sindicatos

El Washington Post revela el origen de la financiación de la demócrata en la carrera presidencial

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (23/OCT/2016).- Más de una quinta parte de las donaciones de la campaña de la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, han sido otorgadas por 100 millonarios y sindicatos, difundió un reporte del diario The Washington Post.



Para finales de septiembre, la aspirante presidencial acumuló mil 140 millones de dólares, mientras su contrincante republicano Donald Trump 712 millones de dólares, incluyendo 56 millones de su propio dinero.



Trump, al principio de su carrera por la Casa Blanca no tomó en serio el asunto de las donaciones, lo que empezó a finales de mayo pasado, mientras que Clinton las reforzó desde que decidió contender por la nominación de su partido.



La ex secretaria de Estado tuvo su propia arma financiera: una red de apoyos políticos que ella y su marido, el ex presidente William Clinton, había cultivado de forma metódica más de 40 años, apuntó el rotativo.



Decidida a no quedarse atrás en la carrera de dinero, Hillary Clinton intensificó sus llamados a los donantes ricos y restó importancia a las restricciones que el presidente Barack Obama había impuesto a su equipo de recaudación de fondos.



El análisis del Post incluyó contribuciones a sus campañas desde recaudación de fondos, los comités conjuntos, fiestas nacionales, comités anfitriones de la convención y de un solo donante.



Los cinco principales donantes han sido S. Donald Sussman (20.6 millones); el capitalista de Chicago J. B. Pritzker (16.7 millones); el presidente de Univision, Haim Saban (11.9 millones); el millonario de fondos de cobertura George Soros (9.9 millones) y el fundador de SlimFast S., Daniel Abraham (9.7 millones).



Las reglas de financiamiento de campañas se pusieron en marcha en la década de 1970 a raíz del escándalo de Watergate.



Las posibilidades han cambiado con la llegada en 2010 de los denominados súper PAC (los grandes donadores), luego de que se puede aceptar sumas ilimitadas de individuos y corporaciones.



Clinton ha sido una de las mayores beneficiarias del nuevo panorama de financiación de campañas.



"Más de dos millones 600 mil estadunidenses han donado a esta campaña porque saben que Clinton es la mejor candidata para llevarnos hacia una sociedad más inclusiva, con una economía que funcione para todos, no sólo los de arriba", dijo el portavoz de su campaña, Josh Schwerin.



Pero Clinton también entraría en la Casa Blanca en deuda con un grupo de donantes de élite que ella y su marido han apoyado durante décadas, ayudando a recaudar cuatro mil millones para sus causas políticas y filantrópicas en los últimos años, según un análisis realizado por The Post.



Los donantes dieron 888 millones de dólares para apoyar dos carreras presidenciales de William Clinton, dos campañas para el Senado de Hillary Clinton y su campaña presidencial de 2008, según los registros de financiamiento de campaña.