Trump, peligroso por insinuar que no aceptará derrota: Obama

Señala que los comentarios de Trump son señal de que no está capacitado para el cargo presidencial

MIAMI, FLORIDA (20/OCT/2016).- Refiriéndose a Donald Trump como "peligroso", el presidente Barack Obama dijo el jueves que el intento del candidato republicano de "sembrar la semilla de la duda" respecto a la integridad de las elecciones en Estados Unidos socava la democracia estadounidense y hace el trabajo de los enemigos de la nación.

"Ese no es un asunto para bromear", enfatizó Obama durante un acto de campaña a favor de la adversaria de Trump, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Durante el último debate con Clinton el miércoles en la noche, el nominado por el Partido Republicano se negó a decir que seguiría con años de tradición y aceptaría la derrota si no gana la elección presidencial del 8 de noviembre. Trump se ha quejado durante semanas de que el sistema está "amañado" contra él y a favor de Clinton, una ex primera dama, ex senadora federal y ex secretaria de Estado.

Respecto a aceptar la derrota, el magnate dijo "les diré a su tiempo; los mantendré en suspenso". Clinton consideró que esa declaración era "horrenda".

El jueves, Trump trató de minimizar la situación durante un acto de campaña en Ohio.

"Me gustaría prometer y dar mi palabra a todos mis votantes y partidarios y a todo el pueblo de Estados Unidos de que aceptaré absolutamente los resultados de esta gran e histórica elección presidencial", dijo el candidato. Luego de una pausa de varios segundos, agregó: "si yo gano".

Obama no se tragó el cuento. El mandatario dijo que los comentarios de Trump son una evidencia más de que no está capacitado para el cargo presidencial.

"Todos los republicanos, no todos pero la mayoría, han reconocido que no hay forma de amañar una elección en un país tan grande como éste", dijo Obama. "Él ni siquiera se preocupa de si lo que dice es verdad. Se trata simplemente de que está preocupado porque está perdiendo, lo que significa que realmente no tiene lo que se requiere para asumir este cargo".

Obama dijo que Trump no ofreció "una pizca de evidencia" para demostrar manipulación o fraude, y calificó su acusación como "más que simplemente la mentira estándar usual".

El mandatario exhortó a los residentes de Florida a que aprovechen la oportunidad de la votación anticipada, la cual comienza el lunes en el estado.

"Sólo existe una manera de que perdamos esta elección. Sólo una. Si no salimos a votar", subrayó el presidente. "La única manera. Debemos hacerlo en grande. No debemos dejar dudas".

Obama dijo que Trump es el primer nominado de un partido grande en la historia de Estados Unidos que insinúa que no aceptará una derrota.

"Eso es peligroso", señaló el mandatario. "Porque cuando se trata de sembrar la semilla de la duda en la mente de la gente respecto a la legitimidad de nuestras elecciones, eso socava nuestra democracia. ... Se está realizando el trabajo de nuestros enemigos por ellos porque nuestra democracia depende de gente que sepa que su voto importa, que quienes ocupan los cargos de poder fueron elegidos por el pueblo".