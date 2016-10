Fiscal de EU rechaza acusaciones de Trump de fraude electoral

Loretta Lynch dice no hay razones para creer que hubiera un riesgo real de papeletas falsas

ROMA, ITALIA (20/OCT/2016).- La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, rechazó este jueves las declaraciones de Donald Trump sobre que las próximas elecciones presidenciales podrían manipularse a favor de Hillary Clinton.

En unas declaraciones realizadas en Roma justo antes de los últimos comentarios de Trump acerca de este tema, Lynch dijo que no existían razones para creer que hubiera un riesgo real de papeletas falsas, votantes a quienes se les impida ejercer su derecho o cuentas falsificadas.

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que la clase dirigente de Estados Unidos está tan desesperada para que Clinton gane las elecciones que el resultado podría amañarse a su favor.

En sus últimas declaraciones, en Delaware, el aspirante republicano a la Casa Blanca dijo este jueves que aceptaría "un resultado claro de las elecciones" del mes que viene, pero se reservó el derecho a apelar legalmente el escrutinio si sentía que éste era "cuestionable", un desafío sin precedentes a las normas democráticas de Estados Unidos que ha despertado vivas críticas.

Lynch, preguntada por los comentarios parecidos que Trump había hecho el miércoles antes del debate con Clinton, dijo que el Departamento de Justicia consideraría cualquier recurso que se presentara ante él.

Pero, añadió: "en este momento, no creo que sea útil especular sobre si investigaríamos o no algo mientras no veamos ninguna amenaza actual".

Lynch señaló que el Departamento de Justicia estaba trabajando de forma estrecha con los estados del país para verificar que sus sistemas sean seguros frente al riesgo de "piratas, ataques (cibernéticos) y cosas así".



"Creemos que es muy difícil para cualquier persona de fuera influir en el resultado. Tenemos una gran confianza en nuestro sistema electoral", sentenció.

Lynch también dijo que su departamento había sido informado por expertos en inteligencia acerca de los supuestos intentos de Rusia de influir en las elecciones, a través de su implicación en filtraciones consideradas perjudiciales para la causa de Clinton.

Aunque, afirmó que los intentos de "impactar en la mente y el corazón" de los votantes deben distinguirse de las acusaciones de que el recuento de votos podría verse influenciado por el juego sucio.