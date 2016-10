Fuerzas sirias preparan evacuación para civiles en Alepo

Human Rights Watch declara culpable al gobierno de Siria por ataque con gas en 2013

BEIRUT, LIBANO (19/OCT/2016).- El miércoles fueron evacuados cientos de residentes de un suburbio que estuvo bajo control rebelde en la capital de Siria, Damasco, en tanto que el gobierno y las fuerzas rusas se alistan a abrir corredores para que los civiles puedan dejar Alepo, de forma que puedan facilitar un éxodo de los sectores controlados por la insurgencia.

Los vecindarios orientales de Alepo que fueron afectados pudieron experimentar una relativa calma luego de un segundo día consecutivo en preparación a la ansiada evacuación del jueves, luego de haber pasado semanas con ataques aéreos que dejaron a la zona en ruinas. El ejército ruso ha prometido dos corredores que estarán abiertos para que los combatientes huyan a la provincia vecina de Idlib, también bajo su control, entre las 8 a.m. y las 7 p.m., mientras que otros pasajes les permitirán a los civiles huir a zonas en poder del gobierno.

Para permitir la salida de rebeldes y civiles que han quedado atrapados al este de Alepo, la medida que tomará el gobierno sigue un patrón de evacuaciones en todo el país que Naciones Unidas ha comparado con un “desplazamiento obligado”.

El miércoles, unos dos mil residentes del alguna vez suburbio autónomo de Moadamiyeh, en Damasco, fueron trasladados por autobuses del gobierno a Idlib, como parte de un acuerdo para restaurar el control gubernamental luego de tres años de sitio a manos del ejército.

Hassan Ghandour, un ex residente de Moadamiyeh que fungió como enlace entre el suburbio y las fuerzas que comandaron el sitio, dijo el miércoles que entre los evacuados se encuentran 700 hombres armados. Dijo además que el gobierno liberará a todos los detenidos en el suburbio a cambio de que se realice la evacuación.

Wassim al-Ahmad, uno de los activistas que salieron junto con la caravana, dijo a The Associated Press que sería “imposible” vivir nuevamente bajo la autoridad del gobierno, indicando además que no confía en las promesas oficiales de una amnistía.

Algunos de los que permanecieron en Moadamiyeh mantuvieron una postura desafiante.

"No voy a acordar nada con el gobierno", dijo el residente local Mahmoud, quien se negó a dar su apellido por preocupaciones de seguridad. "Me quedaré en mi casa. He pasado cinco años de mi vida sitiado aquí. He pasado por la guerra, el sitio, el hambre, los bombardeos y el gas venenoso. He sobrevivido a todo eso para poder quedarme aquí".

Según una investigación de la ONU, en 2013 sufrieron un ataque con gas sarín el suburbio y otras dos zonas cercanas a la capital. Un reporte de Human Rights Watch concluyó que el gobierno fue el responsable. En Moadamiyeh permanecen todavía alrededor de 28 mil personas, comparadas con una la población de 105 mil que había antes de que iniciara el conflicto, de acuerdo a cifras del gobierno.