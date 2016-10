Primer ministro italiano insta a establecer puentes y no muros

'El nombre del futuro debe ser libertad, tiene que ser educación, no intolerancia', dijo Matteo Renzi, durante su visita a EU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (18/OCT/2016).- El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, cuestionó, durante su visita a Washington, indirectamente la propuesta del muro fronterizo del candidato republicano a la presidencia estadounidense, Donald Trump.



"El nombre del futuro debe ser libertad (...) tiene que ser educación, no intolerancia. Sustentabilidad, no distracción. Confianza, no miedo. Puentes, no muros", dijo Renzi, en el marco de su encuentro en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama.



"El nombre del futuro tiene que ser crecimiento, no destrucción. Y en épocas de miedo, tenemos que dar respuestas con la audacia de la esperanza, no solo en los Estados Unidos", añadió Renzi, parafraseando el título de las memorias del presidente Obama.



Aunque el primer ministro italiano no mencionó al millonario estadounidense, sus comentarios fueron considerados como una referencia directa a las políticas de Trump.



"El primer ministro le lanzó un gancho a Trump durante su vista", comentó la publicación Político.



El político italiano, de 41 años de edad, aprovechó su reunión para dar un espaldarazo político al presidente estadounidense.



"Bajo su liderazgo, un país golpeado por la crisis ha crecido de nuevo. Día tras día, usted ha acometido un cambio que ha mejorado vidas, ayudado al medio ambiente y creado oportunidades para la gente pobre", señaló Renzi a Obama.



"Hay mucha gente que cree que la política son gritos, pelear el uno con el otro. El odio crea división. Usted es diferente, señor presidente. Nosotros somos diferentes. Nosotros pensamos que la política hace la diferencia", remató.



En su turno, el presidente estadounidense destacó las aportaciones de los inmigrantes italianos y recordó que padecieron "prejuicio y discriminación" en sus primeros años en su país adoptivo.



"Estados Unidos es más fuerte por los inmigrantes. Estados Unidos es grande por los inmigrantes", dijo Obama refutando tácitamente el lema de campaña de Trump de "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo".



La visita de Renzi a Washington marcó la última visita oficial y cena de Estado de la presidencia de Barack Obama.