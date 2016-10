Melania Trump dice que su marido fue incitado a hacer comentarios lascivos

La esposa del republicano responde a las acusaciones que se han hecho contra su esposo

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (18/OCT/2016).- Melania Trump, esposa del candidato presidencial del Partido Republicano, calificó de "mentiras" las acusaciones de las mujeres que señalan que su cónyuge abusó de ellas con intenciones sexuales o que las tocó de manera inapropiada.

En una entrevista concedida a la cadena CNN que se emitirá esta noche pero de la que adelantaron extractos, Melania Trump expresó que las acusaciones de al menos seis mujeres contra el magnate, de tocarlas sin su permiso son parte de una campaña política.

Afirmó además, que la revelación del audio en que el magnate alardea de tocar a las mujeres que le parecen atractivas de manera inapropiada es igualmente parte de un plan orquestado por sus rivales políticos.

Trump explicó que fueron "los medios de izquierda" los que orquestaron la filtración del audio. Asentó que la ofensiva estaba "bien organizada" para desviar la atención de los supuestos escándalos relaciones con la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Considera que su marido fue "incitado" a hacer comentarios lascivos en el video de 2005 revelado hace más de una semana y en el que se jacta de tener un comportamiento sexual agresivo hacia las mujeres.

En la entrevista, la exmodelo de origen esloveno argumenta que las polémicas afirmaciones de su esposo responden a "comentarios de hombres".

"Le dije a mi marido que el lenguaje era inadecuado. No es aceptable. Y me sorprendió, porque ese no es el hombre que yo conozco", dijo la esposa del candidato presidencial republicano en la entrevista. "Y como se puede ver en la cinta, las cámaras no estaban frente a ellos. Fue solo un micrófono y me pregunto si es que sabían que el micrófono estaba encendido", dijo, refiriéndose a Trump y al presentador de la NBC, Billy Bush, con quien estaba charlando.

Preguntada por si alguna vez había oído hablar a su marido así, Melania fue rotunda.

"No, no, por eso me sorprendió, porque como he dicho yo no conozco a esa persona que habla de ese modo, ni que dice ese tipo de cosas en privado", aseguró.

"Las palabras que mi marido hizo uso son inaceptables y ofensivas para mí. Esto no representa al hombre que yo conozco", dijo en esa declaración. "Espero que la gente acepte sus disculpas", añadió.

"La oposición no quiere hablar de WikiLeaks ni de los correos electrónicos ni de Bengasi ni de todo lo demás. No quieren hablar de eso, y entonces dicen: está bien, hagamos en cambio algo para perjudicar su campaña (de Trump)", destacó la ex modelo eslovena.

Con información de EFE y NTX.