Proceso de paz 'puede pasar del limbo al infierno': FARC

Advierten que de mantenerse el estado de incertidumbre habrá más víctimas

BOGOTÁ, COLOMBIA (19/OCT/2016).- El jefe negociador de las FARC, Ivan Márquez, advirtió que el proceso de paz puede pasar del "limbo al infierno" si se mantiene el actual estado de incertidumbre tras el rechazo al Acuerdo de Paz en el plebiscito del pasado dos de octubre.

Márquez hizo esta advertencia en una entrevista con el canal Univision, en la que ratificó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están comprometidas con el cese bilateral del fuego, que fue extendido hasta el 31 de diciembre del 2016.



"Prolongar este estado de indefinición del acuerdo final nos va a producir más muertos, más victimizaciones... esto tiene que ser en un lapso de tiempo no muy amplio, porque si no se nos muere este proceso, del limbo puede pasar al infierno y nosotros tenemos que salvar este proceso de paz", comentó Márquez.



Aseguró que están comprometidos con mantener el cese bilateral al fuego y sacar adelante el proceso de paz, pero señaló que tienen dificultades en materia económica para sostener a los integrantes de esa guerrilla en medio de la tregua.



"No hace mucho tiempo -dijo- tal vez algunos meses suspendimos las impuestaciones, esto nos está generando una situación económica que tenemos que discutir con el Gobierno".



"Creo que vamos a tener que recurrir a las organizaciones internacionales para poder sostener a este Ejército encapamentado en tregua", dijo el vocero de las FARC.



Márquez se comprometió a "hacer hasta lo imposible" por mantener el cese bilateral al fuego y para "salvar el acuerdo final firmado en Cartagena".

"Renegociar el acuerdo es un asunto muy complejo... nos invertiría más años de negociación... renegociar sobre bases que no son propositivas nos va a dilatar esto en el tiempo y corremos el riesgo de que el proceso de paz termine mal", consideró.



El presidente Juan Manuel Santos avanza en las discusiones con distintos sectores políticos y sociales para lograr un Acuerdo Nacional para ajustar el pacto con las FARC, firmado el pasado 26 de octubre en Cartagena.