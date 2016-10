Grupo disidente del chavismo anuncia que firmará contra Maduro

Llaman a iniciar un referéndum que permita el revocatorio del presidente venezolano

CARACAS, VENEZUELA (17/OCT/2016).- Disidentes del oficialismo venezolano, entre ellos dos exministros, llamaron este día a firmar para activar un referéndum contra el presidente Nicolás Maduro, en las jornadas del 26, 27 y 28 de este mes para la recolección de rúbricas de electores.



El grupo, que se proclama defensor de la Constitución, dijo que apoyará la recolección de firmas y llamó a los militares que custodiarán los centros electorales habilitados para la recolección de firmas a garantizar que la jornada se desarrolle libremente.



Anunciaron que firmarán contra Maduro en las jornadas del 26 al 28 de octubre, cuando la oposición tiene la meta de recolectar al menos el 20 por ciento del padrón electoral, o casi cuatro millones de rúbricas, con las que activará la consulta.



El general retirado Clíver Alcalá, líder del grupo disidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo que decidió poner su firma y su huella dactilar para "no quedar al margen de la historia".



"Yo hoy, después de evaluar la mala gestión del gobierno, he decidido que el próximo 26, 27 o 28 de octubre, voy a estampar mi huella para no quedar al margen de la historia", señaló en rueda de prensa.



También el exministro de Educación y de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, y la exministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio, dijeron estar convencidos de que Maduro debe ser revocado por su mala gestión.



"El revocatorio es una conquista de la revolución (bolivariana). La revolución nos exige actuar para construir una nueva referencia política. Si esto lo perdemos, pasarán 100 años más para volver a retomar el camino", afirmó Osorio.



Igualmente, el exdiputado Freddy Gutiérrez puntualizó que el país tiene el derecho de revocar a Maduro "si el mandatario no está realizando la gestión que el mandante (el pueblo) le ha encomendado hacer".



Agregó que los requisitos para el revocatorio son que el presidente haya cumplido la mitad del mandato de seis años y recolectar el número de firmas exigidas, en este caso casi cuatro millones.



La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) sostiene que hay tiempo para realizar la consulta en 2016, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que de efectuarse sería durante el primer trimestre de 2017.



De realizarse antes del 10 de enero próximo y perderlo Maduro, el CNE deberá convocar a nuevas elecciones. Si se efectúa en el curso de 2017 y Maduro lo pierde será revocado, pero será el vicepresidente a cargo quien termine el mandato en enero de 2019.