Trump acusa a medios de manipular la elección en EU

A las parodias en “SNL”, donde el candidato presidencial es ridiculizado más de lo que él mismo lo ha hecho, se suman las acusaciones de acoso sexual que periódicos como The New York Times y The Washington Post siguen documentando, lo que ha causado una baja en el apoyo a su candidatura, incluso entre miembros de su propio partido.

Watched Saturday Night Live hit job on me.Time to retire the boring and unfunny show. Alec Baldwin portrayal stinks. Media rigging election!