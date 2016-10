Aumenta ventaja de Clinton sobre Trump en sondeos

Según The Washington Post, la demócrata está arriba en las encuestas por cuatro puntos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (16/OCT/2016).- La candidata demócrata Hillary Clinton mantiene una ventaja sobre su rival republicano Donald Trump en dos sondeos publicados a tres semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.



Clinton cuenta con el 47 por ciento de la intención del voto contra el 43 por ciento para el magnate de los bienes raíces, según la más reciente encuesta nacional de The Washington Post/ABC News.



Un sondeo previo al primer debate del pasado 26 de septiembre tenía a la ex secretaria de Estado con un 46 por ciento de la preferencia electoral contra 44 por ciento para el millonario.



La ventaja se amplía a 11 puntos para Clinton en el sondeo de The Wall Street Journal/NBC News en el que Trump es superado 48 por ciento a 37 por ciento, un margen más amplio desde los seis puntos porcentuales de ventaja que tenía Clinton a mediados de septiembre, según la encuesta.



De acuerdo con los sondeos, Trump ha perdido apoyo desde el primer debate presidencial y sobre todo después de las noticias perjudiciales sobre su tratamiento de las mujeres en un video del 2005, rumbo al tercer y último debate programado para el miércoles próximo en Las Vegas.



En la encuesta del Washington Post cerca de un 70 por ciento dijo creer que Trump ha "hecho avances sexuales no deseados hacia las mujeres", un número impresionante que viene después de la publicación de los comentarios lascivos del candidato y en medio de acusaciones de varias mujeres que dicen que él las tocó de manera inapropiada.



Trump ha dicho que sus comentarios eran simplemente "habladurías de vestidores" y niega las acusaciones.



Pero según el sondeo del Wall Street Journal, el daño político a Trump por el escándalo sexual ha sido mayor y eso ha hecho que Clinton recoja el apoyo de las mujeres indecisas.



De acuerdo con los encuestadores del Journal, Trump atraviesa por "un tramo rocoso" y hay para él poco tiempo para cambiar la dinámica política.



"El tipo está perdiendo apoyo en su camino a noviembre y no se puede ganar de esa manera: dijo el encuestador republicano Bill McInturff, que realizó la encuesta con el demócrata Fred Yang.



Yang hizo notar que la participación de los votantes que tienen una visión positiva de Trump ha cambiado poco y nunca ha superado el 30 por ciento en los sondeos del Journal/NBC de este año.



La encuesta del Post/ABC se realizó entre mil 152 adultos electores registrados entre el 10 y el 13 de octubre; tiene un margen de error de mas menos 3.5 puntos porcentuales.



La del Journal/NBC se efectuó en las mismas fechas entre mil votantes y el margen de error es de mas menos 3.26 puntos porcentuales. Ambas fueron realizadas después del segundo debate y de las acusaciones sexuales a Trump.