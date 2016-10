Mexicanos llevan al Vaticano devoción por el 'niño cristero'

Procedentes de Sahuayo, el pueblo de Michoacán donde vivió y murió el santo, los feligreses se dieron cita a primera hora de la mañana

CIUDAD DEL VATICANO (16/OCT/2016).- Al menos 800 fieles católicos de México desafiaron el alba para marchar por las calles de Roma hasta la Basílica de San Pedro y manifestar su devoción por el nuevo santo de ese país, el "niño cristero" José Sánchez del Río (1913-1928).



Procedentes de Sahuayo, el pueblo de Michoacán donde vivió y murió el santo, pero también de poblaciones aledañas y otros estados del país, los feligreses se dieron cita a las 07:00 horas locales (06:00 GMT) en la plaza frente al Castel Sant'Angelo, cerca del Vaticano.



Encabezado por varios obispos, entre otros el pastor de Zamora, Javier Navarro; el de León, Alfonso Cortés Contreras, y el de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez; el grupo hizo una procesión a lo largo de la Via della Conciliazione, avenida que une San Pedro con Roma.



Una gran cruz abrió el paso a los peregrinos, muchos de los cuales portaban banderas tricolores, estandartes y carteles que hacían referencia a "Joselito", como se le llama cariñosamente al joven mártir.



Avanzaron rezando el rosario, cantando y entonando himnos, especialmente guadalupanos. Su paso se detuvo unos minutos al ingresar a la Plaza de San Pedro, donde fueron obligados a pasar controles de seguridad con arcos detectores de metales.



Tras esa breve interrupción todos siguieron avanzando hasta pasar por la Puerta Santa, un gran portón que se abre sólo cuando se tiene un Jubileo, en este caso el Año Santo de la Misericordia.



Los fieles llenaron prácticamente la capilla de la Cátedra de San Pedro, ubicada en la parte posterior de la basílica, donde tuvo lugar una misa celebrada por el arzobispo de León, acompañado por los obispos y decenas de sacerdotes.



Tanto el rito como los cantos se realizaron en español. Durante el sermón, Cortés Contreras aseguró que "ser santo es llegar a la plenitud de la vida".



"Joselito dio un testimonio que lo hizo más hijo de Dios. Él, por ser hijo de Dios, defendió su causa. El, por ser hijo de Dios, entregó su vida", dijo el clérigo.



Precisó que Sánchez del Río no fue "solamente un soldado", él tuvo una experiencia profunda porque "Dios le llenó el corazón" y así pudo dar su vida.



Sostuvo que un santo es el que "no tiene tierra", como tampoco la tenía "Joselito", cuya única tierra la adquirió mojándola con su sangre.



"La santidad es la plenitud de la vida, es la armonía de nuestra existencia. Sintámonos llamados y provocados por esa invitación: sean santos. El ejemplo de que se puede lo tenemos en este hermano nuestro, en Joselito", indicó.



"Dios bendiga nuestra tierra mexicana, Dios bendiga a nuestra querida diócesis de Zamora, Dios bendiga a nuestras familias y la sangre de este hermano nuestro fecunde de paz, de justicia, de amor a nuestra nación", abundó.



La misa fue una de varias actividades previstas en estos días en Roma con motivo de la canonización de José Sánchez del Río, prevista para la mañana de este domingo durante una misa, en la cual el Papa Francisco reconocerá como santos a otros seis beatos.



Según revelaron los responsables del proceso que llevó a "Joselito" a los altares, se estima que más de dos mil mexicanos participen en la ceremonia con Francisco, que los principales canales de televisión mexicanos transmitirán en directo.



Jóvenes de diversos países del mundo viajarán movidos por el ejemplo del nuevo santo, quien fue asesinado a la edad de 14 años tras una tortura violenta y cruel, en medio del conflicto interno conocido como "Guerra cristera" (1926-1929).



Además imágenes y biografías del joven fueron solicitadas desde Brasil, Polonia y otros lugares, ya que llama la atención su vida como modelo para los adolescentes.



A la canonización acudirán 17 obispos mexicanos, entre ellos cinco cardenales, y más de 200 sacerdotes de ese país.