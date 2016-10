Rusia y EU reanudan negociaciones para alto al fuego en Siria

Catar, Egipto, Iraq, Irán, Jordania, Arabia Saudí y Turquía también participan en este esfuerzo

LAUSANA, SUIZA (15/OCT/2016).- Estados Unidos y Rusia han reanudado negociaciones directas para acordar un nuevo cese de las hostilidades, con la diferencia de que por primera vez siete potencias de Medio Oriente participan en este esfuerzo.



El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, han iniciado con ese fin una reunión bilateral en un hotel de la ciudad suiza de Lausana a invitación de Washington.



Es la primera vez que los dos ministros se reúnen tras haber roto la cooperación bilateral entre sus dos países hace menos de dos semanas y después de un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad por el fin de esa alianza.



Kerry acusó recientemente a Rusia de crímenes de guerra por bombardear de forma deliberada a civiles y hospitales, mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, desechó dichas acusaciones y a su vez denunció que Occidente culpa a su país "de todos los males del mundo".



De hecho, ayer, víspera de la reunión, el propio Lavrov dijo que iba a la cita de Lausana "sin ninguna expectativa".



A pesar de ello, el jefe de la diplomacia rusa aceptó la invitación y se reunió de forma bilateral con su homólogo estadounidense.



La convocatoria, la enésima en más de cinco años y medio de guerra civil, que ha causado más de un cuarto de millón de muertos y 12 millones de desplazados -cinco millones de ellos refugiados fuera del país- es la plasmación de que para Washington la única vía viable para detener o, al menos, reducir la violencia es la diplomática.



No obstante, para no reanudar el mismo formato que rompió hace diez días, Estados Unidos ha invitado a la cita a siete potencias regionales: Catar, Egipto, Iraq, Irán, Jordania, Arabia Saudí y Turquía, representadas al más alto nivel.



Ha trascendido una reunión bilateral entre Kerry y su homólogo saudí, Adel Al-Jubeir, aunque se especula que otras bilaterales y trilaterales también han tenido lugar durante la mañana.



Los países europeos no han sido invitados al encuentro, aunque está previsto que representantes de las principales potencias del continente se reúnan mañana en Londres con Kerry.

Mientras, en Lausana, se espera que a media tarde los emisarios de los nueve países, además del enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, mantengan una reunión plenaria.



El principal objetivo del encuentro es poder alcanzar un alto el fuego en la ciudad de Alepo, foco de una ofensiva militar conjunta del Ejército sirio y la Fuerza Aérea rusa, que bombardea la urbe intensamente desde hace más de dos semanas, lo que ha causado medio millar de víctimas civiles y ha destrozado varios hospitales.



Uno de los planes sobre la mesa es la propuesta del mediador de la ONU de lograr que los yihadistas del Frente de la Conquista del Levante (antes, Frente Al Nusra) abandonen Alepo, para quitarle el argumento al régimen sirio y a Rusia de que están luchando para liberar la ciudad de terroristas.



De Mistura propuso acompañarlos personalmente hasta un lugar seguro, pero la milicia rechazó la oferta.



A pesar de ello, este jueves el mediador adjunto, Ramzy Ezzeldin Ramzy, dijo que De Mistura esperaba que "los países con influencia" pudieran presionar para poder implementar dicho plan.