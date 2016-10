Retrogrado, ignorar el cambio climático: Obama

También están tratando de ''eliminar los fondos para la investigación y el desarrollo'' en ciencia, tecnología e innovación, dice

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (15/OCT/2016).- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó de "retrogrado" que algunas personas en el Congreso opten por ignorar hechos científicos básicos del cambio climático.



En su discurso sabatino señaló que no sólo están "diciendo que el cambio climático es un engaño o están usando un montón de excusas en el Senado", sino también están tratando de "eliminar los fondos para la investigación y el desarrollo" en ciencia, tecnología e innovación.



La mayoría opositora republicana en el Congreso niega o cuestiona la ciencia que vincula el cambio climático a la acción del hombre, y el Senado ha aprobado medidas que anulan reglamentaciones emblemáticas del gobierno de Obama para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.



Obama dijo que este tipo de acciones también eliminan "los tipos de inversiones que nos trajeron avances como la navegación GPS y las resonancias magnéticas que han puesto a Siri (aplicación que utiliza el lenguaje para responder preguntas) en los teléfonos inteligentes".



Habló sobre la Conferencia "Fronteras" de la Casa Blanca, donde investigadores, empresarios, tecnólogos, filántropos, innovadores y estudiantes se reunieron en Pittsburgh esta semana para discutir cómo empoderar a la gente a través de la ciencia, tecnología e innovación hacia el futuro.



"Solo a través de la ciencia podemos curar enfermedades y salvar el único planeta que tenemos, y asegurar que Estados Unidos mantenga sus ventajas competitivas como la economía más innovadora del mundo", apuntó el mandatario.



Destacó que hace 60 años, cuando los rusos ganaron al espacio "no negamos que Sputnik estuviera allá arriba" y no redujeron el presupuesto en investigación y tecnología sino que continuaron avanzando "y les ganamos en llegar a la Luna".



Resaltó que luego continuaron avanzando "convirtiéndonos en el primer país en mirar de cerca todos los planetas del sistema solar" y ahora "hemos impulsado una revolución de energía limpia y desatado el potencial de la medicina de precisión".



Resumió que la asociación del sector privado y la academia han permitido establecer objetivos muy ambiciosos para la investigación del cáncer, del cerebro y la energía solar, además de fomentar la innovación social y la informática de manera que cada joven sin importar raza pueda alcanzar su potencial y "ayudarnos a ganar el futuro".