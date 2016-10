El proceso de paz 'se fortalece' con el Nobel

El galardón significa un empuje para que la cúpula política impulse el acuerdo

BOGOTÁ, COLOMBIA (14/OCT/2016).- El proceso de paz en Colombia está en “una situación difícil” tras el plebiscito que rechazó el pacto con la guerrilla FARC, pero “se fortalece” con el Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos, opinó un experto internacional.

“Es un reconocimiento ético, moral y político, y empuja aún a los más escépticos a buscar un acuerdo” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo Mariano Aguirre, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos (NOREF), de visita en Bogotá.

Aguirre recordó que luego de que el “No” ganará en el plebiscito del 2 de octubre, Colombia —que estaba en la lista de candidatos al Nobel— pareció hacerse un paso hacia atrás, pero al final la resolución de la academia suiza de reconocer al presidente Juan Manuel Santos fue sin duda la más acertada para darle un impulso a la paz, no sólo poniéndole fin a la guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino también con la segundo guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde al menos ya se ha dado un paso hacia las negociaciones.

Aunque muchos pensaron que el proceso en sí sería reconocido con el Nobel de la Paz, el director del NOREF indicó que sería imposible que las FARC, reconocidas en el mundo como una guerrilla, fuesen premiadas juntro con Santos, aunque sean partícipes del proceso.

Sobre el acuerdo, muy criticado por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, Aguirre destaca que es probablemente uno de los acuerdos más importantes que se han firmado nunca, pero también debe ser visto como un modelo: “No se puede desechar el resultado del plebiscito, pero tampoco un acuerdo firmado entre un Gobierno legítimamente elegido y una fuerza armada no estatal que, guste o no, ha estado peleando durante 50 años”.

¿Puede fracasar este proceso, como ya pasó tres veces con las FARC? “Colombia ya empezó a implementar la paz en decenas de iniciativas de la sociedad civil y con instrumentos del Estado en restitución de tierras, reparación a las víctimas. Normalmente eso se hace después de firmar. Y eso nadie lo puede echar atrás. A eso el presidente Santos y las FARC le están prestando atención y al ex presidente Uribe no le queda más remedio que mirarlo también, a menos que quiera cargar con la responsabilidad de haber fracturado una sociedad que ya había empezado a hacer la paz”.

APF

Emisario de buenas noticias

Mariano Aguirre advierte que en un mundo plagado de conflictos armados, atentados terroristas, un mandatario que se ha empeñado en impulsar un proceso de paz y ha sabido resistir momentos complicados, es práticamente un héroe, un personaje que va más allá de las fronteras.

Juan Manuel Santos “ganó un espacio internacional muy fuerte en un momento en que faltan buenas noticias. Al mismo tiempo, los ciudadanos siempre tienden a mirar más hacia afuera y desvalorizar lo que tienen adentro. Y Santos ha dedicado tanto tiempo al proceso de paz que quizás eso no le ha permitido dedicarse a otras cuestiones internas”.

A pesar de ello, algunos partidiarios de la paz han dicho que fue un error de Santos convocar al plebiscito, pero Aguirre opina que convocarlo o no convocarlo era “per se” un problema.

“Ha sido problemático perderlo, pero perdió por 54 mil votos y si ganaba por ese margen tan leve, probablemente igual hubiera tenido una presión fuertísima para renegociar. Era irremediable el plebiscito, y si no, igual tenía que buscar un diálogo con la oposición. Y ahora también tiene que incluir en el debate a más del 60% que no votó. Pero el punto de partida debe ser el acuerdo al que se llegó. No hay que empezar de cero”

LA OEA BUSCA EVITAR VULNERABILIDAD

Urgen implementación de la paz

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró ayer que el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC debe implementarse cuanto antes para evitar vulnerar a la población.

“Urgimos a que el acuerdo sea ajustado a la brevedad, de la manera más urgente posible” porque la demora para aplicarlo “pone a la gente en situación de vulnerabilidad”, dijo Almagro a periodistas a la salida de una reunión con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

El secretario general de la OEA pidió a los dirigentes políticos colombianos asumir un compromiso para “alcanzar una solución pronta, urgente, para resolver este impasse de la implementación de los acuerdos”.

Asimismo, resaltó la importancia de la “apertura al diálogo” y que éste sea “inclusivo, con participantes del sistema político y de los actores sociales”.



EFE