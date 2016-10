Cinco mujeres acusan a Trump de contacto físico inapropiado

Estos testimonios se suman a los dos revelados por el New York Times el miércoles

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (13/OCT/2016).- Al menos cinco mujeres más acusaron al candidato presidencial republicano Donald Trump de haberlas acosado sexualmente, en incidentes que incluyeron contactos físicos inapropiados, besos forzados y comentarios lascivos.



El diario The New York Times publicó el testimonio de dos mujeres que parecerían confirmar el comportamiento revelado por el propio magnate en un audio de 2005 difundido la semana pasada.



Jessica Leeds, una ejecutiva de la industria del papel, explicó que en 1980 -cuando ella tenía 38 años de edad- Trump la tocó en la parte superior del torso y que también trató de alzarle la falda durante un vuelo con destino a Nueva York.



Leeds, que ahora tiene 74 años de edad, señaló que cuando fueron retiradas las charolas de alimentos Trump alzó el soporte de brazos que dividía a los asientos y la comenzó a tocar.



"Sus manos estaban sobre todo mi cuerpo", dijo Leeds. Añadió que el republicano "era como un pulpo. Sus manos estaban por todos lados".



Por su parte, Rachel Crooks, quien trabajaba como secretaria en una empresa de bienes raíces en la Torre Trump, en Manhattan, expresó que se encontró al magnate en los elevadores en 2005 y decidió presentarse y ofrecerle la mano.



Trump no soltó la mano de Crooks y en cambio comenzó a besarla, primero en la mejilla, y más tarde en la boca. "Estaba tan alterada de que él pensara que yo era tan insignificante como para que él pudiera hacer eso", aseveró Crooks.



Por su parte, la campaña de Trump emitió un comunicado en que declaró que "el artículo entero es ficción" y que la supuesta ofensiva del Times era "peligrosa" debido a que trivializa los ataques sexuales. El magnate amenazó con demandar al diario.



Mientras tanto, la revista People publicó la noche del miércoles en su sitio de internet un recuento de una de sus reporteras, Natasha Stoynoff, quien narró que en una entrevista que ella le hizo al magnate en 2005, Trump la besó sin su permiso.



Stoynoff asentó que cuando la esposa embarazada de Trump, Melania, dejó la sala de la entrevista, el magnate la condujo a una habitación, donde la presionó contra un muro y, de acuerdo con ella, forzó "su lengua dentro de mi garganta".



El resto de la entrevista transcurrió con el mayordomo presente, pero cuando éste se retiró, Trump dijo a Stoynoff: "sabes que vamos a tener una aventura, ¿no es así?". Refirió además la historia de un tabloide que citaba a una de sus exesposas diciendo que Trump era el mejor amante del mundo.



Asimismo, Mindy McGillivray relató al diario The Palm Beach Post un incidente transcurrido hace 13 años, en que Trump le tocó el trasero de manera repetida durante un concierto de Ray Charles.



Mientras tanto, la ex Miss Washington, Cassandra Searles, apuntó que Trump de manera continua tocaba su trasero y la invitaba a su habitación de hotel.



Las revelaciones recientes se suman a la denuncia que hiciera Temple Taggart, quien fuera Miss Utah, y quien sostuvo que Trump la besó en la boca sin su permiso en varias ocasiones.



Asimismo, al menos una mujer, Jill Harth, ha demandado a Trump por intento de violación. La demanda fue interpuesta en 1997 por acoso sexual e intento de violación, lo que fue corroborado este año por Harth en una entrevista publicada por el diario The Guardian.



El comportamiento de Trump parece consistente con las revelaciones del audio de 2005, cuando el candidato presumió que toca a mujeres en los genitales y las besa. "Ni siquiera espero. Cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo", alardeó.



Por si fuera poco, el canal CBS dio a conocer este jueves un video en que Trump conversa en 1992 con un grupo de niñas de 10 años que fueron a visitar una de sus torres en Nueva York, durante un especial de Navidad.



Trump pregunta a una de las niñas si subirá las escaleras eléctricas y cuando ella dice que sí, el magnate manifiesta a la cámara: "voy a salir con ella en 10 años. ¿Puedes creerlo?".