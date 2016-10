Urge el Papa a afrontar de raíz crisis de migrantes menores

Francisco denunció que los niños son los primeros en sufrir los conflictos padeciendo torturas y castigos corporales, ataques morales y psíquicos

CIUDAD DEL VATICANO (13/OCT/2016).- El Papa Francisco lanzó hoy un "vehemente llamado" a que se afronte de raíz el problema de los menores migrantes, en especial los no acompañados, y urgió a adoptar soluciones permanentes.



En su mensaje anual por la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, denunció que los niños son los primeros en sufrir los conflictos padeciendo torturas y castigos corporales, ataques morales y psíquicos que los dejan -a menudo- con "huellas imborrables".



"Las guerras, la violación de los derechos humanos, la corrupción, la pobreza, los desequilibrios y desastres ambientales son parte de las causas del problema", indicó.



El mensaje lleva por título "Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz".



Afirmó que la situación de los menores migrantes se agrava cuando son irregulares o son captados por el crimen organizado ya que muchas veces terminan por largo tiempo en centros de detención expuestos a abusos y violencias de todo tipo.



En esos casos, advirtió, el derecho de los Estados a gestionar los flujos migratorios y a salvaguardar el bien común nacional se tiene que conjugar con la obligación de resolver y regularizar la situación de los emigrantes menores de edad.



Instó a las autoridades de los países a respetar plenamente la dignidad de los niños migrantes y empeñarse en responder a sus necesidades, cuando están solos, pero también a las de sus padres, por el bien de todo el núcleo familiar.



Para el pontífice la explotación y el abuso de los niños empeora por la demanda, por eso precisó que mientras no se intervenga "con mayor rigor y eficacia ante los explotadores", no se podrán detener las numerosas formas de esclavitud de las que son víctimas los menores de edad.



Más adelante señaló que los países buscan sólo impedir la entrada de estos migrantes, en lugar de favorecer su integración o se les envía de vuelta a su país de origen sin asegurarse de que esto corresponda realmente a su "interés superior". Esto beneficia a las redes ilegales, dijo.



"Es necesario trabajar por la integración de los niños y los jóvenes emigrantes. Ellos dependen totalmente de la comunidad de adultos y, muy a menudo, la falta de recursos económicos es un obstáculo para la adopción de políticas adecuadas de acogida", estableció.



El líder católico reconoció que no se pueden ignorar las dificultades, los dramas y la tragedia que representa el fenómeno de la migración, pero igualmente insistió en la necesidad de la acogida.



Urgió a aplicar medidas que aseguren a los menores "protección y defensa" para que no terminen en la calle, abandonados a sí mismos y víctimas de "explotadores sin escrúpulos" que, más de una vez, los transforman en objeto de violencia física, moral y sexual



"Los niños constituyen el grupo más vulnerable entre los emigrantes, porque, mientras se asoman a la vida, son invisibles y no tienen voz".



"La precariedad, agregó, los priva de documentos, ocultándolos a los ojos del mundo; la ausencia de adultos que los acompañen impide que su voz se alce y sea escuchada", puntualizó por último.