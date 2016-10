Casa Blanca defenderá sistema electoral de ciberataques

Desplegarán los recursos necesarios para garantizar la confiabilidad durante las elecciones

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (12/OCT/2016).- Estados Unidos desplegará el 8 de noviembre los recursos necesarios para garantizar la confiabilidad y certeza del sistema electoral, ante recientes ataques cibernéticos que se sospecha provienen de Rusia, señaló hoy la Casa Blanca.



"El pueblo estadounidense puede estar seguro de que el gobierno de Estados Unidos desplegará importantes recursos para defender nuestros sistemas electorales", señaló aquí el vocero presidencial Josh Earnest.



En su habitual conferencia de prensa, Earnest reiteró la acusación del gobierno de que detrás de las incursiones a sitios de internet de personas e instituciones de Estados Unidos, incluidos los partidos políticos, están las autoridades de Rusia.



El vocero recalcó que las medidas que se desplegarán el día de las elecciones tienen como propósito "impedir que los rusos tengan éxito en sus intentos por socavar nuestro sistema electoral".



Earnest desestimó la negativa de Moscú de estar detrás de estos incidentes, los cuales son investigados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).



En una entrevista con la televisora CNN, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, rechazó estas acusaciones y las calificó de ridículas.



"Todos en Estados Unidos dicen ahora que es Rusia la que está conduciendo el debate presidencial. Como he dicho, es un halago, pero es algo que no puede ser explicado en los hechos", aseveró.



Lavrov reiteró que "ellos (Estados Unidos) no lo han probado", y descartó que el Kremlin tema alguna represalia de la administración del presidente Barack Obama.



"Creo que realmente no vale la pena especular, pero si ellos deciden hacer algo, que lo hagan", sostuvo el ministro ruso.



En una declaración conjunta, la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) culparon el pasado viernes a Rusia por las recientes filtraciones de correos electrónicos.



Sitios como DC Leaks y WikiLeaks filtraron en julio pasado documentos internos del Comité Nacional del Partido Demócrata (DNC), en medio de la Convención Nacional Demócrata, que se celebró en Filadelfia.



El contenido de algunos de los correos internos provocaron una revuelta entre los partidarios del senador Bernie Sanders y motivaron la salida de la presidenta del partido, Debbie Wasserman-Schulz, y otros funcionarios de ese instituto.



Poco después de estas revelaciones, el candidato presidencial republicano Donald Trump llamó a Rusia a "hackear" los mensajes de la candidata demócrata Hillary Clinton en busca de 30 mil correos electrónicos supuestamente perdidos durante una investigación.



Clinton enfrentó una investigación por el uso de servidores privados cuando era secretaria de Estado, para la transmisión de información gubernamental confidencial.



Tanto el DNI como el DHS indicaron que los ataques de Moscú a sistemas cibernéticos no son nuevos, y que los rusos han usado tácticas similares en Europa y Eurasia, con el propósito de influir en la opinión pública de esas regiones.