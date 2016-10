Occidente quiere culpar a Rusia de 'todos los crímenes': Putin

El presidente ruso habla principalmente sobre la situación con Estados Unidos

MOSCÚ, RUSIA (12/OCT/2016).- El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó este miércoles a Occidente de culpar a Rusia de "todos los pecados y crímenes" que se cometen en el mundo, en especial el ataque contra un convoy humanitario en Siria y la interferencia en las elecciones en Estados Unidos.



Respecto al ataque contra el convoy de las Naciones Unidas cometido el pasado 20 de septiembre cerca de la ciudad siria de Alepo, Putin aseguró que tanto Rusia como Estados Unidos saben que fue una organización terrorista.



"Nosotros sabemos que Estados Unidos lo sabe y está consciente, pero prefiere tomar otra posición y lanzar acusaciones infundadas contra Rusia (...) Esto no será una solución", dijo Putin en el foro empresarial VTB ¡Rusia llama!".



Calificó de inaceptable el chantaje a Rusia en el arreglo del conflicto sirio. "La manera de resolver asuntos en la arena internacional, que se llama chantaje o presión, no funciona respecto a Rusia, nunca funcionó, ni va a funcionar", indicó.



El jefe del Kremlin también acusó a Francia de provocar de manera intencional el veto ruso para "agravar la situación" y "atizar la histeria antirrusa", según reportes de la agencia rusa de noticias Sputnik.



Señaló que París no tiene ningún motivo para enfadarse por el veto ruso a la propuesta de resolución francesa sobre Siria en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que se debió a que dicho texto cargaba "toda la culpa" al gobierno sirio.



Subrayó que es "muy difícil" dialogar con la actual administración de Estados Unidos, encabezada por el presidente Barack Obama. Prácticamente, no hay diálogo", dijo.



Según el mandatario ruso, Estados Unidos primero "formula lo que quiere y luego insiste en que eso se cumpla". "Esto no es un diálogo. Esto es una imposición y ocurre en casi todos los asuntos".

"Nosotros estamos preparados para el diálogo, pero para dialogar hay que comportarse como verdaderos socios y respetar los intereses de los demás", dijo.

Asimismo, Putin lamentó que los participantes en la carrera presidencial de Estados Unidos abusen de la retórica antirrusa. "Ahora el problema principal en la campaña electoral es Rusia, sólo hablan de ella" y empeoran las relaciones bilaterales, opinó.



En este sentido, llamó a no usar a Rusia como moneda de cambio en la lucha política en Estados Unidos.

"Es malo no sólo para nuestros países, sino también para toda la comunidad internacional", agregó tras recordar que Rusia y Estados Unidos tienen una responsabilidad especial, como potencias nucleares, de garantizar la paz y la seguridad internacional".

Destacó que Rusia colaborará con quien sea elegido nuevo presidente de Estados Unidos si éste está dispuesto a trabajar con Moscú.



Por otra parte, Putin aseguró que los ciberataques contra las instituciones estadunidenses no forman parte de los "intereses de Rusia".

"No son parte de los intereses de Rusia, pero la histeria fue provocada para distraer la atención del pueblo estadunidense de la esencia de lo que publicaron los hackers", dijo.

En julio pasado, el portal WikiLeaks publicó más de 19 mil correos electrónicos del Comité Nacional del Partido Demócrata que destaparon cómo favoreció a Hillary Clinton en las elecciones primarias y buscó desacreditar a su principal rival, el senador Bernie Sanders.