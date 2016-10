Dichos de mi padre, comunes entre machos 'alfa': Eric Trump

El hijo del candidato republicano intenta salir a la defensa de su padre sobre sus comentarios

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- El hijo del candidato republicano Donald Trump dio de qué hablar luego de salir a la defensa de su padre sobre sus dichos de las mujeres logrando únicamente ampliar la polémica sobre estos comentarios.

El martes, Eric Trump repitió al Colorado Gazette lo que el magnate empresarial dijo en el debate frente a Clinton: que se trata de pláticas de vestuarios masculinos. El joven no se limitó y dijo que 'presumir' de esa manera es común entre hombres 'alfa'.

“Cuando los hombres están juntos se dejan llevar, y a veces esto es lo que pasa cuando personalidades 'alfa' se juntan”, dijo el vástago del empresario. “No digo que esté bien, pero no es la persona que él (Donald) es”.

La semana pasada, 'The Washington Post' divulgó una plática entre Donald Trump y el presentador Billy Bush, donde se escucha al aspirante a la Casa Blanca decir en una actitud vulgar: "me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar (...). Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (...). Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo", palabras que han sido calificadas de misóginas, y que además favorecen el acoso sexual.

Estos comentarios causaron un gran impacto incluso entre sus partidarios (algunos de los cuales ya le han retirado su apoyo), y fueron el centro del segundo debate de candidatos presidenciales, donde la candidata demócrata Hillary Clinton aprovechó y recordó que su rival ha criticado, juzgado y avergonzado a las mujeres en reiteradas ocasiones.